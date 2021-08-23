Кулеба на 'Крымской платформе': из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами

Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными. На борту находится около 100 человек.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на саммите "Крымская платформа". При этом дипломат не уточнил, сколько из эвакуированных являются гражданами Украины.

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На борту около 100 граждан. Мы бы хотели, чтобы другие страны также эвакуировали своих граждан и тех афганцев, которые чувствуют себя в опасности", – сказал Кулеба.

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Отметим, что в субботу, 21 августа, украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76МД эвакуировал из аэропорта в Кабуле 85 человек – как украинцев, так и иностранцев.

Напомним, сегодня в Киеве проходит первый саммит "Крымская платформа". Это международная площадка по обсуждению путей деоккупации украинского полуострова. Ее инициатором выступил президент Владимир Зеленский. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию мероприятия.