"Уже нанес много вреда": в МИД Германии пожаловались на председательство Венгрии в Совете ЕС
Венгрия начала шестимесячное ротационное председательство в Совете Евросоюза 1 июля. И за неполных две недели ее председательство уже успело нанести много вреда.
Об этом заявило министерство иностранных дел Германии. Об этом пишет Reuters.
Венгерский ультраправый премьер-министр Виктор Орбан в последние дни стал причиной скандала. Он по своему усмотрению устроил "миротворческое турне", в рамках которого после поездки в Киев посетил Россию и Китай, обсуждая с российским диктатором и президентом КНР немедленные мирные переговоры для прекращения войны.
Вчера, 11 июля, Орбан также встретился с Дональдом Трампом во Флориде.
"Мы должны посмотреть, как продолжится председательство Венгрии в Совете", – сказал спикер немецкого министерства, отвечая на вопрос, как Берлин планирует отреагировать на недавние дипломатические визиты Орбана.
"У нас сейчас 12-й день председательства Венгрии, и оно уже нанесло большой вред", – подчеркнул спикер.
Напомним, встреча Орбана и Трампа, на которой они, по словам венгерского премьера, говорили о способах достижения мира в Украине, состоялась в резиденции Мар-а-Лаго, расположенной на барьерном острове в Палм-Бич во Флориде. После встречи Орбан поделился в соцсети "хорошей новостью": мол, Трамп собирается закончить войну России в Украине. Однако не уточнил, как он намерен это сделать.
Насчет встречи с Орбаном высказался и Трамп.
"Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и скоро. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начинаться!" – написал Трамп в соцсети.
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