'Мирная миссия 5.0': Орбан рассказал о встрече с Трампом и заявил, что тот 'решит' ситуацию с достижением мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках своего "миротворческого турне" 11 июля встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Встреча прошла в частной резиденции Трампа во Флориде.

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Об этом рассказал сам Орбан в своем аккаунте в сети Х. Он также поделился с подписчиками "хорошей новостью": мол, Трамп собирается закончить войну России в Украине – но не уточнил, как именно он намеревается это сделать.

Встреча Орбана и Трампа, на которой они, по словам венгерского премьера, говорили о способах достижения мира в Украине, состоялась в резиденции Мар-а-Лаго, расположенной на барьерном острове в Палм-Бич во Флориде (США).

"Мирная миссия 5.0 Сегодня имел честь посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсуждали способы достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить это!" – написал Орбан.

Как именно Трамп планирует "решить это", венгерский премьер не объяснил. Вместо этого добавил к твиту фото, на котором они с Трампом позируют с широкими улыбками и выставленными вверх большими пальцами правых рук.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщало, что Орбан после визитов в Киев, Москву и Пекин встретится с Трампом.

Аналитики предположили, что такая встреча лишь усугубит опасения, что глава венгерского правительства работает посредником между Путиным и Трампом.

Анонімне джерело Bloomberg сказало, мовляв, Трамп не просив угорського прем’єра закласти основу для якоїсь українсько-російської "мирної угоди". Співрозмовник описав цей візит, який відбудеться за кілька днів до національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі, як "більш неформальну зустріч".