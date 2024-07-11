Из-за вояжа Орбана в Путин: шесть стран ЕС будут бойкотировать министерские встречи во время председательства Венгрии

Шесть стран Евросоюза будут бойкотировать неформальные заседания и министерские встречи в Совете ЕС в течение всего июля. Этот срок, а также число стран, решивших игнорировать заседания правительства ЕС, могут возрасти.

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Об этом агентство Reuters проинформировало правительство Швеции. В демарше также участвуют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Бойкот связан с председательством Венгрии в ЕС: так эти страны протестуют против переговоров венгерского премьера Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Действия Венгрии во время председательства в Совете ЕС вредны и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне во время неформальных заседаний правительства в июле", – цитирует агентство министра Швеции по делам ЕС Джессику Росвалл.

Чиновница уточнила, что Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша будут представлены только государственными служащими, и что другие страны-члены ЕС обсуждают подобные действия.

Тем временем "националист Орбан, часто ссорившийся с другими лидерами ЕС", также встретится с Дональдом Трампом в четверг во Флориде, в доме кандидата в президенты, добавляет агентство, ссылаясь на свои источники.

Как сообщал OBOZ.UA, юридическая служба Европейского Союза заявила, что дипломатические контакты премьера Венгрии нарушают договоры, запрещающие любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Напомним, что Венгрия начала шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС за четыре дня до поездки Орбана в Москву. При этом в РФ на самом высоком уровне приветствовали премьера Венгрии именно в качестве главы председательствующей в ЕС страны.

В настоящее время некоторые чиновники ЕС уже выдвинули идею лишения Венгрии права председательствовать в ЕС. Среди других предложений обсуждается механизм ограничения свободы действий Орбана во время председательства Венгрии в ЕС.

Лидер либеральной группы в Европарламенте "Восстановить Европу" Валери Хайер также призвала Евросовет остановить председательство Венгрии. По ее словам, Орбан "подрывает позиции, принятые Евросоюзом, действует вопреки интересам ЕС – и это должно прекратиться".

Кроме Москвы и Путина, Орбан также посещал президента Китая Си Цзиньпина. После этого он подвел итоги своего "турне", утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года.

Венгерский "друг" Путина повторил призыв к "мирному диалогу" даже после обстрела РФ "Охматдета" в Киеве, заявляя, что "жестокость войны вышла на новый уровень", но никак не признавая, что ответственно за этот обстрел государство-террорист Россия.

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