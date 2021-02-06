Британская пара рассказала, как к ним приезжала "любовница" Путина

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих более 20 лет назад приехала в Великобританию как студентка, изучающая английский язык.

Как пишет Daily Mail, в 1997 году мистер и миссис Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет приняли 20-летнюю Светлану, у которой был "богатый парень".

"Нам были нужны деньги, поэтому у нас остались студенты, изучающие иностранные языки. Светлана была настоящей русской. В 1997 году она оставалась здесь примерно на две-три недели, чтобы изучать английский язык", – рассказала пара.

Кривоногих тогда заявила, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. А когда увидела, что у британцев есть российская машина Lada, то сказала, что поедет домой на Mercedes-Benz с откидным верхом.

"У меня было ощущение, что ее семья имеет какое-то отношение к КГБ, поскольку она очень защищалась, когда я упомянул их. Пока она жила у нас, она ездила в Финляндию к своему парню", – вспомнил мистер Хакл.

По его словам, Светлана никогда не называла имя парня.

"Ни одному обычному русскому не разрешили бы никуда поехать, но она была чем-то особенным. Она поехала в Лондон и села на самолет до Финляндии", – добавил британец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.

Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.