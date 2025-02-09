Уолтц оправдался: у Трампа нет планов вторжения в Канаду

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что у главы Белого дома нет планов вторжения в Канаду. Так он ответил на сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает план Трампа по аннексии страны реальным.

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В интервью на NBC News в воскресенье, 9 февраля Уолтц сказал: "Я не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду". В то же время он добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

Заявления советника Трампа последовали за многочисленными сообщениями о том, что Джастин Трюдо на закрытой встрече руководителей бизнеса на прошлой неделе заявил, что администрация Трампа "продолжает говорить о поглощении нас и превращении в 51-й штат".

"На самом деле, то, что вы видите, – это подтверждение американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики и до Панамского канала. И это то, о чем мы говорим, от Гренландии до безопасности в Арктике и возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария – где у нас есть энергия, еда и критически важные минералы, – и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", – сказал он.

Как известно, перед приходом и непосредственно после вступления в должность президента, Дональд Трамп начал высказывать идею о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом недавно он говорил, что не рассматривает для присоединения страны возможность использования военной силы.

За несколько недель до своей инаугурации на второй срок Трамп также говорил о своих планах аннексировать Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– на пресс-конференции в Белом доме 3 февраля Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США.Он заверил, что Штаты дадут Канаде "военную защиту" и значительно более низкие налоги.

– В Бельгии предложили пригласить Канаду в Европейский Союз. Такое предложение прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой и активно продвигает идею присоединения второй в мире по величине страны к Соединенным Штатам.

– О том, насколько реалистичен этот смелый геополитический проект Трампа и с какими проблемами во время его осуществления может столкнуться Америка, читайте в материале по ссылке.

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