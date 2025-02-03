'Бриллиант' в короне Британского содружества: удастся ли Трампу присоединить к США Канаду и какие могут возникнуть проблемы

Новый президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил, что намерен сделать Канаду 51-м штатом. Эти слова многие восприняли как не самую удачную шутку, но мало ли... Трамп уже даже специальную карту опубликовал. О том, насколько реалистичен этот смелый геополитический проект и с какими проблемами во время его осуществления может столкнуться Америка, читайте в материале OBOZ.UA.

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"Бриллиант" в короне Британского содружества

Сразу стоит отметить, что Канада – это не просто само по себе государство, а один из крупнейших членов Британского содружества наций. Это конституционная монархия, в которой формально глава государства – король Великобритании. В настоящее время – монарх Чальз III.

"У нас официальные губернаторы – от Великобритании. На канадских долларах – британские монархи, на улицах и в офисах – портреты королевы Елизаветы II. Народ относится к этому с почтением, и если что, Трампу придется очень много говорить с Британией", – рассказывает OBOZ.UA харьковчанин Евгений Колотов, который уже два года живет в провинции Саскачеван (центральный регион Канады).

По его мнению, попытка США взять и присоединить к себе Канаду может вызвать такое недоумение Великобритании и такой международный скандал, что возмущение Дании по поводу притязаний Дональда Трампа на Гренландию покажется даже не "цветочками", а "пыльцой".

Впрочем, во главу угла в Канаде ставят мнение населения, и если люди захотят присоединиться к США, то никакая британская корона ничего не сможет поделать. Но насколько хотят подобного поворота событий сами канадцы?

Преимущества "канадского социализма"

В Канаде уже давно, по сути, "канадский социализм". Не хуже скандинавской экономической и социальной модели, которая действует в Швеции, Норвегии, Исландии, Дании и Финляндии. Высокие налоги, но при этом чрезвычайно развитая система социальной защиты.

"Здравоохранение в Канаде полностью государственное, то есть бесплатное, а в США все на частных страховках. Это что, после объединения бесплатная медицина должна будет исчезнуть? Не думаю, что на это в Канаде кто-то согласится. Таких инициаторов повесят за причинные места на первом фонарном столбе", – говорит OBOZ.UA Дмитрий, гражданин Канады, который родился в Макеевке, учился в Queen's University в провинции Онтарио, а сейчас работает в Сан-Диего в одной из калифорнийских компаний по производству полупроводников.

Даже на бытовом уровне, простые канадцы не особо интересуются Соединенными Штатами.

"От меня до границы с США сорок километров, местных спрашиваю – часто там бываете? В ответ – да нечего там делать, не интересно. Это к вопросу – насколько их Штаты вообще интересуют", – говорит Евгений Колотов.

По его словам, канадцев довольно сильно напрягает уровень преступности в США – показатель по убийствам, например, там в три раза выше. И не нравится, что в Штатах можно свободно носить оружие.

Французский фактор и китайское влияние

Непонятно почему, но Дональд Трамп мечтает о вхождении Канады в состав в США одним единым штатом. Видимо, считая своего северного соседа унитарным государством. Для человека, который недавно назвал Испанию членом БРИКС, подобное заблуждение простительно, но вообще-то Канада состоит из 10 провинций и 3 территорий. Это официально.

А неофициально Канаду можно разделить на пять таких совершенно разных частей, как северные территории, центральная Канада (сельскохозяйственный регион), Онтарио (там столица и самые крупные города), Квебек и Ванкувер. И везде свои особенности.

"Об этом мало кто говорит, но крупнейший канадский город Ванкувер, находящийся на берегу Тихого океана, – это уже практически Китай. И не просто китайские кварталы. Китайское население, китайские вывески, девять из десяти кафе – китайские. Они там и раньше жили, с 19-го века, но после передачи Гонконга (бывшая британская колония) Китаю оттуда начали массово уезжать бизнесмены – Канада ведь де-юре британская. Скупали недвижимость кварталами, в канадском парламенте сейчас более 20% – китайцы", – говорит OBOZ.UA киевский программист Андрей Исаев, который в свое время по работе проводил по полгода в Ванкувере.

Также особенный регион Канады – франкоязычный Квебек.

"В Квебеке социальные выплаты гораздо выше, чем в остальной Канаде, туда уходит больше собранных налогов: федеральное правительство проводило "политику умиротворения", чтобы ослабить сепаратистские настроения. Даже есть примечания на товарах – "Не касается территории Квебека". Если франкофон – считаешься там более белым человеком, чем другие. Не думаю, что Квебеку вообще как-то интересно присоединение к США", – говорит Евгений Колотов.

Кстати, по его словам, сейчас сепаратистские настроения есть и в центральной Канаде. Уже лет десять такие настроения наблюдаются в провинциях Альберта и Саскачеван.

"Это наиболее сельскохозяйственные провинции, самые зарабатывающие. В Альберте еще и нефть есть. А большинство налогов идет в центр. Среди населения настроения – типа как было в Украине: мы весь Советский Союз кормим. Но тут надо подчеркнуть – провинции хотят не присоединиться к США, а выйти из состава Канады, образовав свое государство. Даже название для него придумали – Саскальберта. Вообще-то они хотят больше прав и денег, как в Квебеке. Но если не дадут – то вплоть до отделения", – говорит Евгений Колотов.

Инициатива Трампа может развалить США

Одним словом, Канада настолько разнообразна, что говорить о ее присоединении к США одним штатом просто нелепо. А если даже канадцы этого и захотят, то инициатива Трампа вернется таким бумерангом, что лучше бы новый президент Америки об этом даже и не думал.

"В Канаде 42 миллиона человек населения и огромная территория. Если пофантазировать, что присоединение произошло, то Канада становится самым большим по территории и по населению штатом (в Калифорнии – 38 миллионов). Что из этого следует? Канадцы всегда будут на стороне демократов, они вообще социалисты. Там будет самое большое число выборщиков. Республиканцы вместе с Трампом проигрывают на первых же выборах и надолго остаются в ж..пе. Скорее всего, навсегда", – говорит уроженец Макеевки Дмитрий.

По его словам, за четверть века жизни в США и Канаде он всего пару раз (кроме заявлений Трампа) слышал про идеи объединения. "Но это были какие-то маргиналы от политики. Идея никогда не была популярна ни в Канаде, ни в США, – говорит Дмитрий. – Между странами есть соглашение, чем-то отдаленно напоминающее соглашение между странами Евросоюза. Этой истории уже лет 30, и все всех устраивало. А присоединение Канады к США – бред сивой кобылы. Это развалит сами США".