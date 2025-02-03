Бельгийский политик предложил пригласить Канаду в ЕС на фоне громких заявлений Трампа

В Бельгии предложили пригласить Канаду в Европейский Союз. Такое предложение прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой и не перестает произносить громкие заявления по поводу присоединения второй в мире по величине страны к Соединенным Штатам.

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С инициативой членства Канады в ЕС выступил бывший премьер-министр Бельгии, член Европейского парламента Ги Вергофстадт. Об этом он написал в соцсети Х.

Бельгийский политик подчеркнул, что в ЕС хорошо помнят вклад Канады в освобождение европейских стран от фашизма. Поэтому Евросоюз поддерживает Оттаву перед "безумием Трампа". И ничто не мешает Канаде стать членом Евросоюза.

"Мы в Европе помним, что канадцы погибли, освобождая наш континент. Перед лицом безумия Трампа ЕС сейчас поддерживает Канаду! Нет никаких причин, почему членство в ЕС должно быть снято с повестки дня", – написал Ги Вергофстадт в соцсети.

Стоит отметить, что у Канады существуют тесные связи с Евросоюзом. Хотя они в основном экономические, есть также вопросы политического сотрудничества. Канадцы также используют английский и французский как официальные и языки большинства.

Отношения между Канадой и странами Европейского Союза достигают 50-х годов и даже раньше. Оттава имела существующие связи с европейскими странами через западный альянс во время Второй мировой войны, Организацию Объединенных Наций и НАТО до создания Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

В 1976 году ЕЭС и Канада подписали рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве, первое официальное соглашение такого рода между ЕЭС и промышленно развитой третьей страной. Также в 1976 году в Оттаве открылось представительство Европейской Комиссии в Канаде.

В 1990 г. европейские и канадские лидеры приняли Декларацию о трансатлантических отношениях, расширив сферу своих контактов и установив регулярные встречи на саммите и на уровне министров.

В 1996 году на Оттавском саммите была принята новая политическая декларация об отношениях ЕС-Канада, в которой был принят общий план действий, определяющий дополнительные конкретные сферы сотрудничества.

Канада также участвует в ряде европейских программ, таких как военная мобильность и исследования космоса.

А вступившее в силу в 2017 году торговое соглашение между Канадой и ЕС является самым амбициозным в рамках блока.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп постоянно провоцирует Канаду, заявляя, что она станет 51 штатом США. Он заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, поскольку 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. После этого Трамп неоднократно повторял свое заявление о присоединении каннады.

Американский миллиардерИлон Маск упрекнул Джастина Трюдо в нежелании "присоединять" свою страну к территории Соединенных Штатов. По словам изобретателя, заявления главы канадского правительства не имеют значения. К тому же Маск язвительно назвал Трюдо "девушкой".

А 1 февраля Трамп начал торговую войну с Канадой. Он ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Оттава зеркально ответила США. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что в ответ на 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров его страна примет такие же меры в отношении американских товаров.

Канада опубликовала полный список товаров, на импорт которых будут распространяться первые пошлины. Накануне правительство сообщило, что вводит 25% пошлины на товары на общую сумму 30 млрд долларов, импортируемых из Штатов.

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