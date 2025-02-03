'Жестоко, но правда': Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Видео

Канада должна стать 51-м штатом США, заявил американский глава Дональд Трамп. Он заверил, что Штаты дадут Канаде "военную защиту" и значительно более низкие налоги.

Видео дня

На пресс-конференции в Белом доме 3 февраля президент США подтвердил желание увидеть Канаду частью своей страны. Мол, канадцы не нужны им для машиностроения, а 51-й штат не будет всего лишь источником энергии, пиломатериалов либо чего-то еще.

Также в своей соцсети Truth Social Трамп возмущался, что Вашингтон платит "сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду", но причин на это якобы нет.

"Почему? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Мы имеем неограниченное количество энергии, мы сами производим автомобили, у нас больше пиломатериалов, чем мы когда-либо сможем использовать", – заявлял президент США.

По его мнению, "без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна".

"Жестоко, но правда! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Значительно ниже налоги и лучшая военная защита для народа Канады – и никаких тарифов!" – утверждал американский лидер.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Бельгии предложили пригласить Канаду в Европейский Союз. Такое предложение прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой и активно продвигает идею присоединения второй в мире по величине страны к Соединенным Штатам.

– О том, насколько реалистичен этот смелый геополитический проект Трампа и с какими проблемами во время его осуществления может столкнуться Америка, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!