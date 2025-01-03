Умерла основательница известного модного трикотажного бренда Missoni, итальянская модельер Розита Миссони. Женщине было 93 года.

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О смерти известной модельерши сообщил ее житель страны, президент итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Как отмечает BBC, он назвал ее смерть "большой потерей для Италии, Ломбардии и провинции Варезе, где она родилась и прожила всю жизнь".

Действительно, Розита Джелмини родилась в 1931 году в Ломбардии. С будущим мужем Оттавио Миссони она познакомилась во время каникул в Лондоне летом 1948 года. Оттавио – бегун Тай – как раз тогда принимал участие в Олимпийских играх 1948 года.

Уже к тому времени "бегун Тай" производил собственные трикотажные спортивные костюмы. По словам Розеты, когда она вышла замуж, "вместе с мужем в семью попали четыре швейных машинки".

Именно поэтому сначала супруги основали мастерскую машинного трикотажа. Это произошло в далеком 1953 году.

Впоследствии мастерская стала домом моды. Миссони вместе с рядом других дизайнеров вывели итальянскую индустрию готовой одежды на мировой рынок уже в 60-х годах.

В последующие десятилетия имя Миссони стало общеизвестным, а супруги часто называли "гениями цвета", их использование калейдоскопических принтов и знаменитого зигзагообразного мотива стало синонимом итальянской dolce vita.

Особую популярность бренд Missoni получил через показ 1967 во дворце Питти во Флоренции. Тогда модели вышли на подиум в прозрачных топах без бюстгальтеров, поскольку их можно было увидеть под прозрачной одеждой.

В начале 1970-х годов трикотаж Missoni стали называть лучшим в мире.

Трое детей – Витторио, Лука и Анджела – и внуки тоже работают в семейном бизнесе.

Тай умер в 2013 году в возрасте 92 лет.

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