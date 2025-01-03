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Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
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Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Умерла основательница известного модного трикотажного бренда Missoni, итальянская модельер Розита Миссони. Женщине было 93 года.

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О смерти известной модельерши сообщил ее житель страны, президент итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Как отмечает BBC, он назвал ее смерть "большой потерей для Италии, Ломбардии и провинции Варезе, где она родилась и прожила всю жизнь".

Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Действительно, Розита Джелмини родилась в 1931 году в Ломбардии. С будущим мужем Оттавио Миссони она познакомилась во время каникул в Лондоне летом 1948 года. Оттавио – бегун Тай – как раз тогда принимал участие в Олимпийских играх 1948 года.

Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Уже к тому времени "бегун Тай" производил собственные трикотажные спортивные костюмы. По словам Розеты, когда она вышла замуж, "вместе с мужем в семью попали четыре швейных машинки".

Именно поэтому сначала супруги основали мастерскую машинного трикотажа. Это произошло в далеком 1953 году.

Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Впоследствии мастерская стала домом моды. Миссони вместе с рядом других дизайнеров вывели итальянскую индустрию готовой одежды на мировой рынок уже в 60-х годах.

В последующие десятилетия имя Миссони стало общеизвестным, а супруги часто называли "гениями цвета", их использование калейдоскопических принтов и знаменитого зигзагообразного мотива стало синонимом итальянской dolce vita.

Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

Особую популярность бренд Missoni получил через показ 1967 во дворце Питти во Флоренции. Тогда модели вышли на подиум в прозрачных топах без бюстгальтеров, поскольку их можно было увидеть под прозрачной одеждой.

Умерла известная итальянская модельер Розита Миссони. Фото

В начале 1970-х годов трикотаж Missoni стали называть лучшим в мире.

Трое детей – Витторио, Лука и Анджела – и внуки тоже работают в семейном бизнесе.

Тай умер в 2013 году в возрасте 92 лет.

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