Умерла знаменитая 'женщина-кошка' Джоселин Вильденштайн, которая потратила на свою внешность миллионы долларов. Фото до и после пластики

В возрасте 84 лет оборвалась жизнь швейцарской светской особы Джоселин Вильденштайн, которая после проведения немалого количества пластических операций получила прозвище "женщина-кошка". Ее сердце остановилось во вторник, 31 декабря, из-за тромбоэмболии легочной артерии.

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Как отмечает Daily Mail, трагическое известие сообщил избранник миллиардера, дизайнер Ллойд Кляйн. Женщина отошла в вечность во сне, находясь в своем поместье в Париже.

Джоселин Вильденштайн родилась в обычной швейцарской семье, однако кардинально изменила свою жизнь, когда в 1970-х вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна. Ее избранник был сыном известного арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна, а его семья возглавляла компанию Wildenstein & Co.

Как рассказывала "женщина-кошка", пара познакомилась на ранчо семейства ее будущего мужа в Кении, куда она решила приехать, ведь с детства увлекалась Африкой. Тогда Алек Н. Вильденштайн имел целью убить льва, который охотился на антилопу, поэтому швейцарка пошла с ним. В одном из интервью она рассказывала, что ее будущий муж убил животное одним выстрелом, после чего они натерли кровью млекопитающего свои шеи.

В громкие заголовки Джоселин Вильденштайн попала во время процесса развода со своим избранником в 2000 году. Версии экс-супругов о причинах разрыва отношений разошлись. Алек Н. Вильденштейн уверял, что подал на развод из-за чрезмерных расходов "женщины-кошки" на косметические процедуры. Миллиардер говорил: "Она думала, что может исправить свое лицо, как предмет мебели. Кожа так не работает. Но она не слушала".

Со своей стороны светская львица отмечала, что именно она поставила точку в их супружеской жизни из-за измены любимого. Тогда Джоселин Вильденштайн получила около $2,5 миллиарда, а дополнительно ее экс-избранник должен был ежегодно выплачивать ей 100 млн долларов в течение 13 лет.

Стоит отметить, несмотря на все обвинения бывшего мужа, швейцарка часто отрицала, что ложилась под нож пластического хирурга. Сравнивая фото Джоселин Вильденштайн в более молодом и старшем возрасте можно заметить, что у нее изменился разрез глаз, который стал похож на кошачий, стала другой форма подбородка и увеличились скулы. Однако свидетельское лицо объясняла свою необычную внешность швейцарским происхождением.

"Я не делала пластических операций, я боюсь того, что может произойти. Я не люблю ботокс, каждого своя реакция на него. Я колола ботокс всего дважды. Я не знаю, есть ли у меня аллергия, но когда я его делала, мне не очень понравилось. Я не получила хорошего результата, а мое лицо набухло", – говорила она.

В 2003 году Джоселин Вильденштайн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном. Их отношения трудно назвать спокойными, ведь пара много раз разрывала и возобновляла отношения. А в 2016-м между ними возникла сильная ссора, так что светская львица порезала лицо избранника ножницами, в результате чего ее арестовали. Через несколько дней такая же участь ждала и Кляйна, которого обвинили в ограблении и нападении после того, как он якобы пытался убрать часть своих вещей из квартиры женщины. Однако со временем пара все же воссоединилась.

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