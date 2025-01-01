В России умерла звезда 'Служебного романа' из Донецка, которая в 2022 году пыталась покончить с собой: ее судьба была трагической

В России умерла актриса Инна Выходцева, известная по ролям в фильмах "Служебный роман" и "Москва слезам не верит". Жизнь уроженки Донецка оборвалась 31 декабря в возрасте 90 лет.

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Росмедиа сообщают, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако еще в 2022 году актриса хотела совершить самоубийство, наглотавшись таблеток. Но тогда ее остановила сиделка Гульнара.

"Была бледна, говорила, что уже поздно. Но я вызвала скорую помощь. Она говорила: "Никуда не уйду, оставьте меня в покое, оставьте меня умереть дома", – рассказывала в 2022 году сиделка, которая вызвала скорую помощь.

В октябре того года Инна Выходцева была выписана из больницы, а после этого она исчезла. Считалось, что актрису доставили в дом престарелых.

Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке, а позже переехала с семьей в Сорокино Луганской области. За 67 лет кинокарьеры она сыграла в 165 фильмах, среди которых: "Юность наших родителей", "Огарева, 6", "Марш Турецкого", "Каменская", "Возвращение Мухтара", "Ландыш серебристый", "Служебный роман" и "Москва слезам не верит".

Уроженка Украины окончательно закончила свою творческую деятельность в 2017 году.

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