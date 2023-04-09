Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса: что он предрек Путину

Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц, который добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти. Ему было 103 года.

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Об этом сообщает NBC News. Ференц был последним живым прокурором на судебных процессах, которые впервые в истории привлекли к ответственности массовых убийц за военные преступления.

В то время ему было 27 лет, и позже он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.

Неутомимый защитник прав человека, он также написал девять книг и десятки статей, произнес бесчисленное количество речей и путешествовал по миру в свои 90 лет, распространяя свой девиз "Закон, а не война".

11 марта Ференцу исполнилось 103 года. У него остались четверо детей. Его жена Гертруда умерла в 2019 году.

Ференцу, родившемуся в 1920 году в семье венгерских евреев, было 10 месяцев, когда его семья иммигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Нью-Йорке. Он вырос в бедности, а его отец работал дворником, а потом маляром.

Он учился в Городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права. После окончания учебы, когда Европу охватила Вторая мировая война, Ференц поступил на службу в армию.

Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений, когда союзные войска приблизились к центру нацистской власти в Берлине. Ференц побывал в нескольких концлагерях – Бухенвальде, Маутхаузе, Флоссенбурге, Эбензее – часто в течение нескольких дней, а иногда и часов после их освобождения.

В марте 2022 года он заявил, что "преступления, которые сейчас совершаются Россией против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и просто убийства. Чем раньше преступников притащат в суд, тем счастливее мы будем".

Ференц также выразил уверенность, что Владимира Путина можно посадить в тюрьму – по аналогии с лидером боснийских сербов Радованом Караджичем.

"Разумеется, он (Путин, - ред.) может быть привлечен к ответственности. Не существует аргументов, которыми можно оправдать убийство детей, их родителей. Мы знаем, что преступления против человечности были наказаны не только в Нюрнберге, но и после него, во многих юрисдикциях. Есть факт агрессии - вторжение в Украину можно классифицировать как явный факт агрессии, - а убийство всегда было преступлением против человечности. Потому нет никаких сложностей в определении этих преступлений, ответственный за которые может быть привлечен к ответственности, и Путину, если он тот человек, который стоит за всем этим, наверняка будет непросто покинуть зал суда", – заявлял Ференц.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовской-Беловой. Обоих подозревают в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в том числе несовершеннолетних.

Ордер МКС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

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