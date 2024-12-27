Умер младший брат премьера Британии Ник Стармер

В пятницу, 27 декабря, стало известно о смерти младшего брата Ника Стармера, младшего брата премьер-министра Британии Кира Стармера. Мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение официального спикера премьер-министра Британии. "60-летний Ник мирно умер днем 26 декабря после борьбы с раком", – сказал представитель Даунинг-стрит.

62-летний Стармер описал своего умершего младшего брата как "замечательного человека".

"Он с мужеством и чувством юмора встречал все испытания, которые бросала ему жизнь. Нам его будет очень не хватать", – отметил политик.

Из биографии премьера стало известно, что Ник Стармер, становясь старше, испытывал трудности в учебе, а Кир, который был вторым из четырех детей в семье, в детстве ввязывался в драки со всеми, кто издевался над его братом.

"Нику выдали совсем иные карты, чем мне – проблемы, с которыми мне никогда не приходилось сталкиваться", – написал Стармер в своей книге.

Британский премьер должен был поехать в отпуск с женой и детьми в пятницу, но теперь останется в Лондоне после смерти своего брата.

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