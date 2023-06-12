Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони: ему было 86 лет

В Италии скончался бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Жизнь политика оборвалась на 87-м году жизни.

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Об этом сообщило издание Corriere della Sera. Сердце экс-премьера Италии остановилось в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Он был госпитализирован в пятницу, 9 июня. Всего несколько недель назад он провел в больнице 45 дней из-за пневмонии и лейкемии.

Напомним: 17 апреля Берлускони, у которого ранее диагностировали лейкемию, перевели из реанимации в обычную палату. Состояние 86-летнего политика стабилизировалось. В больнице Сан-Рафаэль из-за осложнений онкологии он находился с 5 апреля.

Экс-премьер Италии попал в медучреждение с пневмонией. Она стала осложнением хронического миеломоноцитарного лейкоза. Берлускони проходил химиотерапию, принимал противомикробные и противовоспалительные препараты. Врачи давали ему надежду на улучшение здоровья.

Отметим, что Берлускони был известен как друг российского диктатора Владимира Путина. Он обвинял в продолжающейся в Украине войне президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел нашего государства назвали столь нелепые заявления "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– осенью прошлого года Берлускони заявил, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если ей прекратят предоставлять вооружение, а взамен предложат помощь в восстановлении. Он также назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "человеком мира";

– также экс-премьер Италии хвастался, что возобновил связь с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Он признался в обмене с кремлевским диктатором "приятными письмами", а также о получении подарка от главы РФ. Как ни странно, презентом стали 20 бутылок российской "визитки" – водки.

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