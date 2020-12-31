Украинских женщин и детей освободили из сирийского лагеря. Первые фото

В Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации – девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.

Об этом в Facebook cообщил журналист Роман Бочкала. По его словам, две женщины из Кременчуга и АР Крым, а также их семеро детей уже сегодня, 31 декабря, должны оказаться в Украине.

"Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ожидает в столице Иракского Курдистана", – уточнил он.

В Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации Facebook Романа Бочкалы

Девять украинских граждан освободили из сирийского лагеря Facebook Романа Бочкалы

Две женщины и их семеро детей уже сегодня должны оказаться в Украине. Facebook Романа Бочкалы

Также журналист отметил, что этот лагерь гуманитарные организации называют одним из самых ужасных мест в мире. Там наши соотечественники находились среди других таких же несчастных жертв войны и обстоятельств.

Граждане Украины находились в лагере среди других несчастных жертв войны и обстоятельств Facebook Романа Бочкалы

Украинцы должны оказаться дома уже 31 декабря Facebook Романа Бочкалы

Украина провела уникальную спецоперацию по освобождению граждан Facebook Романа Бочкалы

Операция находилась на контроле президента Украины Facebook Романа Бочкалы

Журналист выразил гордость, что Украина не оставила в беде своих граждан Facebook Романа Бочкалы

Девять украинцев освобождены из сирийского лагеря Facebook Романа Бочкалы

"Горд за нашу страну! Операция была на контроле лично у президента Украины. Своих нужно забирать. Где бы они ни были. Это и есть государство. Это и есть ответственность за своих граждан. Украина, встречай! Выезжаем с сирийской границы в Эрбиль", – сообщил Бочкала.

Украина освободила девять своих граждан из сирийского лагеря Facebook Романа Бочкалы

Напомним, ранее OBOZREVATEL также рассказывал об украинке, попавшей в сирийский лагерь. Молодая женщина похоронила в чужой стране маленькую дочь и мужа. Чтобы выжить с новорожденным сыном, ей пришлось есть траву и пить воду из реки. Мама женщины вместе с другими родственниками борются за то, чтобы их родных все-таки отпустили домой в Украину. В МИДе им пообещали поддержку. Вопрос не может разрешиться почти год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Сирии автобус с пассажирами подвергся террористическому нападению. Также в этот день двойной теракт произошел в городе Аден в Йемене. Взрывы там прогремели возле аэропорта.