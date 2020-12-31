Українських жінок і дітей звільнили з сирійського табору. Перші фото

В Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ятьох громадян звільнили з сирійського табору Родж.

Про це в Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала. За його словами, дві жінки з Кременчука та АР Крим, а також їхні семеро дітей уже сьогодні, 31 грудня, повинні опинитися в Україні.

"Якщо встигнемо пройти всі формальності і долетіти до півночі. Борт із Києва вже чекає в столиці Іракського Курдистану", – уточнив він.

В Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації Facebook Романа Бочкали

Дев'ятьох українських громадян звільнили з сирійського табору Facebook Романа Бочкали

Дві жінки і їхні семеро дітей вже сьогодні повинні опинитися в Україні Facebook Романа Бочкали

Також журналіст зазначив, що цей табір гуманітарні організації називають одним із найжахливіших місць у світі, там наші співвітчизники перебували серед інших таких же нещасних жертв війни та обставин.

Громадяни України перебували в таборі серед інших нещасних жертв війни та обставин Facebook Романа Бочкали

Українці повинні опинитися вдома вже 31 грудня Facebook Романа Бочкали

Україна провела унікальну спецоперацію зі звільнення громадян Facebook Романа Бочкали

Справа перебувала на контролі президента України Facebook Романа Бочкали

Журналіст висловив гордість, що Україна не залишила в біді своїх громадян Facebook Романа Бочкали

Дев'ятьох українців звільнено з сирійського табору Facebook Романа Бочкали

"Гордий за нашу країну! Операція була на контролі особисто у президента України. Своїх потрібно забирати. Де б вони не були. Це і є держава. Це і є відповідальність за своїх громадян. Україно, зустрічай! Виїжджаємо з сирійського кордону в Ербіль", – повідомив Бочкала.

Україна звільнила дев'ятьох своїх громадян із сирійського табору Facebook Романа Бочкали

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL також розповідав про українку, яка потрапила в сирійський табір. Молода жінка поховала в чужій країні маленьку дочку і чоловіка. Щоб вижити з новонародженим сином, їй довелося їсти траву і пити воду з річки. Мама жінки разом з іншими родичами борються за те, щоб їх рідних все-таки відпустили додому в Україну. У МЗС їм пообіцяли підтримку. Питання не може вирішитися майже рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня в Сирії автобус з пасажирами зазнав терористичного нападу. Також у цей день подвійний теракт стався в місті Аден у Ємені. Вибухи там пролунали біля аеропорту.