Украинские спасатели вытащили из-под завалов в турецкой Антакье женщину, которая находилась там 9 суток. Фото и видео

Украинские спасатели продолжают принимать участие в преодолении последствий разрушительных землетрясений в Турции, которые сотрясли страну 6 февраля. Во вторник, 14 февраля, представители ГСЧС спасли из-под завалов женщину.

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Она провела под руинами жилого дома девять суток. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Женщину, выжившую после разрушения здания, удалось спасти на девятый день после стихийного бедствия. Это произошло в турецком городе Антакья.

В этом населенном пункте, сильно пострадавшем из-за землетрясения, сводный отряд ГСЧС работал в секторе R. Украинские чрезвычайники проводили поисково-спасательную операцию на одном из самых сложных направлений.

"Первая спасенная жизнь в Турции нашей командой! Спасибо личному составу за самоотверженность!" – написал Крук.

Ранее на юге Турции в провинции Адияман спасли 18-летнего парня из-под завалов здания, разрушенного мощным землетрясением 6 февраля. Мухаммед Кафер 198 часов (более восьми суток) провел под руинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает стремительно расти, разбор завалов продолжается. По последним данным, в обеих странах жертвами стихийного бедствия более 37 тысяч человек.

Стало известно, что в Турции погибла украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья из Запорожья выехала к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии защищал Украину на фронте.

В целом известно о гибели уже пяти украинцев, еще семерых считают пропавшими без вести, их продолжают искать.

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