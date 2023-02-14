Поиски семи человек еще продолжаются: в МИДе рассказали о погибших и пострадавших во время землетрясения в Турции украинцах

Украинские консулы в пострадавших от землетрясения регионах Турции на юге государства продолжают работать, чтобы разыскать пропавших граждан Украины, помочь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию в другие турецкие регионы или на родину. За время, прошедшее от первого землетрясения, уже удалось разыскать 136 наших сограждан и эвакуировать 37 украинцев, из-под завалов спасены десять наших соотечественников.

Видео дня

В то же время уже известно о гибели пяти украинцев, еще семь числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину", - отметил он.

Дипломат подчеркнул: разыскать удалось уже более сотни наших соотечественников.

"В общей сложности удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются (2 могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). 1 человек госпитализирован, его состояние стабильное", - рассказал Николенко.

Трагические известия из Турции поступили о пяти украинцах.

"К сожалению, в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших. В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан", - добавил Николенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне была подтверждена гибель гражданки Украины Юлии Петровой и двоих ее детей: 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея.

Несколько месяцев назад жительница Запорожья вместе с сыновьями выехала к родственникам в Турцию, чтобы не подвергать опасности детей, оставаясь в постоянно обстреливаемом российскими войсками облцентре. Поселилась семья в турецкой провинции Хатай, которая в результате землетрясений претерпела значительные разрушения. Жилой комплекс, где жила семья, был полностью разрушен мощными подземными толчками. Тела Юлии, Матвея и Захара искали около недели.

Супруг погибшей защищал Украину в рядах Сил обороны Украины, в последнее время он проходил лечение в Запорожье после полученных на фронте ранений. Мужчина рвался в Турцию, чтобы искать свою семью, которая перестала выходить на связь, однако не успел: 13 февраля семья Юлии получила страшное известие.

В то же время в турецком городе Искендерун в провинции Хатай 10 февраля из-под завалов дома спасли украинку и ее сына. Под завалами Елена Акгёл и 4-летний Юксель провели около четырех суток. Их передали медикам, состояние Елены и Юкселя врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего по состоянию на вечер 13 февраля сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек: 31643 и 5714 соответственно. Число пострадавших исчисляется десятками тысяч.