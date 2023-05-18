Украина в топе: Politico назвала главные темы саммита G7

Саммит "Большой семерки", который стартует 19 мая в японской Хиросиме, поднимет тему поддержки Украины, продолжающей отчаянно сражаться за свою свободу и демократические ценности. Город, который в 1945 году перенес тяжелейшие бомбардировки, стал связующим с украинскими городами, ежедневно подвергающимся атакам от оккупантов из России.

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Об этом сообщает издание Politico. Ключевые участники саммита G7, включая президента США Джо Байдена, уже приземлились в Хиросиме.

Ожидается, что во время саммита премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовет лидеров усилить военную поддержку Украины, включая поставку самолетов. В частности, по запросу его близкого соратника, украинского лидера Владимира Зеленского, который настаивает на получении от партнеров истребителей четвертого поколения американского производства F-16.

Впрочем, по инсайду издания, Китай может вносить разногласия и отвлекать внимание от войны с РФ. Пекин намерен больше сосредоточиться на отношениях с Японией и общим обострением ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Экономические опасения также подкрепляют общее нежелание Европы рисковать миллиардами в торговле с Китаем, принимая более ястребиную позицию Вашингтона", – заметили аналитики Politico.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне саммита G7 страны-участницы активно обсуждали возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из страны-террористки России в Европу по ряду направлений. В частности, речь о полной блокировке газоснабжения может идти о трубопроводе "Ямал – Европа". Также не исключается, что новые ограничения блока коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Также ядерные державы "Большой семерки" создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. Решение не означает введение санкций против российской "ядерки", однако начинает против нее игру "в долгую". Для Украины это открывает новые возможности.

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