Охота началась: страны G7 создали ядерный альянс против России, что это значит

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – ядерные державы "Большой семерки" (G7) – создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. Решение не означает введение санкций против российской "ядерки", однако начинает против нее игру "в долгую". Для Украины это открывает новые возможности.

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Заявление о создании альянса обнародовано на сайте правительства Великобритании. На данный момент, несмотря на санкции против РФ, кремлевский ядерный гигант "Росатом" остается крупнейшим в мире экспортером реакторов и топлива.

Как объяснила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, такое решение стран G7 очень важно для Украины. Ведь до сих пор ни одна страна (кроме самой Украины) не ввела санкции против российского атомного сектора, даже несмотря на захват ЗАЭС и ядерный шантаж.

"Что это значит для нас? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны... У нас есть специалисты, которые могут заменить российских, есть уникальный опыт перехода с российского топлива на американское, есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива, есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время", – объяснила советница главы Минэнерго.

По ее словам, быстро вытеснить РФ с рынка ядерного топлива не получится. "Но если охота началась – удержаться на рынке россиянам не удастся... Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие "Росатома" в поставке обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов", – отметила Зеркаль.

Она добавила, что сейчас многие россияне строят реакторы по всему миру. Российские реакторы работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, еще 13 реакторов в процессе строительства – от Венгрии до Бангладеш, от Индии до Турции. Весь этот рынок может потенциально открыться и для Украины, если наша не упустит шанс, уверена Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний, в том числе, "Росатом" и го филиалы.

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