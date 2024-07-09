'Убили невинных мирных людей': в НАТО осудили ракетный удар России по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил массированный ракетный удар страны-агрессора России по Украине, который забрал жизнь 37 мирных украинцев. Он отметил, что российские оккупанты снова убили мирных жителей Украины, среди который есть дети.

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Об этом руководитель Альянса заявил в понедельник, 8 июля, на брифинге перед встречей с министром обороны США Ллойдом Остином, говорится на сайте Пентагона. Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает свою жестокую войну против украинского государства.

"Только сегодня мы видели ужасные ракетные атаки против украинских городов, убивших невинных мирных людей, включая детей. Я осуждаю эти ужасающие атаки", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что во время саммита НАТО, который начнется 9 июля в Вашингтоне, члены блока будут принимать решения относительно дальнейшего увеличения помощи Украине.

"Россия должна понять, что она не будет способна нас "переждать". Они должны сесть (за стол переговоров. – Ред.) и принять решение, согласно которому Украина победит как суверенное независимое государство", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее на массированный обстрел Украины утром 8 июля отреагировали в Европейском союзе. Там подчеркнули, что ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве и обстрелами других городов Украины Россия в очередной раз показала, что не стремится к переговорам. Эти преступления говорят о неискренности всех разговоров в Москве о стремлении к миру.

А в США призвали к тщательному расследованию органами, занимающимися военными преступлениями и преступлениями против человечности. Белый дом, уже осудивший российский удар по "Охматдету", считает, что этот акт заслуживает отдельного расследования как военного преступления РФ.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых в результате сегодняшней атаки по Украине.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

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