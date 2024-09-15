В Австрии, Чехии и Польше осадки повлекли за собой страшное наводнение: погибли люди, регион объявили зоной стихийного бедствия. Фото и видео

Несколько стран Центральной и Восточной Европы накрыли мощные ливни, повлекшие наводнения. Природные катаклизмы постигли, в частности, Чехию, Австрию и Польшу. В результате непогоды есть погибшие, по меньшей мере 1600 человек эвакуированы.

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Кроме того, обесточены сотни тысяч домохозяйств, пали деревья, разрушены линии электропередач, произошли значительные перебои в железнодорожном движении. О последствиях непогоды сообщило издание Reuters.

Австрия

Дожди начались в четверг, 12 сентября. К утру 15 сентября выпало экстремальное количество осадков, что в 2-4 раза превысило среднемесячную сентябрьскую норму. Территорию федеральной земли Нижняя Австрия объявили зоной стихийного бедствия. Население эвакуировали.

В районе Вальдфиртеля фиксируется большое повышение уровня воды в реке. По меньшей мере, один спасатель погиб.

Синоптики предупреждают о "быстром и значительном повышении уровня воды во всех водоемах" и штормовых порывах ветра. Также фиксируется значительное увеличение воды в Дунае – на уровне, которого не было в последние 20-30 лет.

В Вене из-за сильного ветра попадали деревья. подтоплены улицы, произошло отключение электроэнергии.

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