'Россия в очередной раз продемонстрировала свою неискренность по поводу мирных переговоров': в ЕС отреагировали на обстрел 'Охматдета'

Ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве и обстрелами других городов Украины 8 июля страна-агрессор Россия в очередной раз показала, что не стремится к переговорам. Эти преступления говорят о неискренности всех разговоров в Москве о стремлении к миру.

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Об этом говорится в заявлении спикера Европейского союза, которое опубликовали на сайте Европейской службы внешних действий. Кроме того, массированный ракетный обстрел гражданских объектов в Украине снова показал истинную жестокость российского агрессора.

В ЕС отметили, что особенно циничным является обстрел российскими войсками больницы "Охматдет" в Киеве, где лечились маленькие дети. Там напомнили, что согласно международному гуманитарному праву, больницы подлежат особой защите. Дети не могут быть легитимной целью, они должны быть защищены во все времена.

"Обстреляв "Охматдет", символ украинской детской медицины и лечения детских онкологических заболеваний, и атаковав детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия в очередной раз демонстрирует свою жестокость и абсолютную неискренность в отношении мира и мирных переговоров", – говорится в документе.

Спикер ЕС напомнил, что российские войска терроризируют украинский народ уже более двух лет.

Умышленные атаки против мирного населения и гражданских объектов может составлять военное преступление и равняться преступлениям против человечности, напомнил он.

"Эти и другие военные преступления являются субъектами международных расследований, включая в рамках Международного уголовного суда. Российское руководство, все командующие, исполнители и приспешники этих зверств будут привлечены к ответственности", – отмечается в заявлении представителя ЕС.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 известно о 37 погибших и более 170 раненых в результате сегодняшней атаки по Украине.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 82 человека.

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