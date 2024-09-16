'Так кто кого должен защищать?' Сеть возмутила инцидент с охранником 'УЗ', в компании отреагировали. Фото и видео

16 сентября во Львовской области в поезде "Львов-Моршин" произошел инцидент с работниками военизированной охраны "Укрзализныци". Охранник, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул на полу в купе проводника после того, как был избит. Инцидент произошел около 6 утра.

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Местные СМИ сообщают, что между пьяными охранниками возник конфликт, в результате которого они избили друг друга. Этот случай вызвал возмущение в сети, поскольку работники, которые должны обеспечивать безопасность пассажиров, сами стали участниками разбоя.

"Когда я зашел в вагон – увидел пьяную "в ноль" и избитую (как потом сказали, они избили друг друга) военизированную охрану Укрзализныци, задача которых защищать", – рассказал один из пассажиров.

На видео видно, как избитый мужчина с внешними признаками опьянения лежит на полу купе, раскинув ноги к проходу, где передвигаются пассажиры. На нем была спецодежда с опознавательными знаками военизированной охраны "Укрзализныци". Возле него в купе спал мужчина, вероятно, также работник "УЗ".

"16 сентября 2024 года, поезд Львов - Моршин… Люди направляются по своим делам куда им нужно… И выходя в тамбор видят такую картину, открытая дверь, два непонятных лица, страшный запах перегара.

И может это и ничего, но на одном из них спецодежда с опознавательными знаками военизированной охраны Укрзализныци. Так кто кого должна защищать охрана пассажиров или пассажиры охрану?

Как уже потом стало известно, подрались двое коллег, и мирно легли себе спать забыв закрыть дверь. Укрзализныця – у вас там все хорошо???", – пишут в сети.

Отмечается, что один из пассажиров вызвал полицию и сотрудников "УЗ" сняли с поезда.

В компании оперативно отреагировали на инцидент и сообщили, что работники филиала "Ведомственная военизированная охрана", допустившие этот неприятный случай в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, будут немедленно уволены.

"В настоящее время Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, работники отправлены на признание.

Укрзализныця просит прощения и подчеркивает, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли.

Все причастные будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее в "Укрзализныце" отреагировали на скандал вокруг закупки, который возник из-за предположения, что будут закуплены обычные тканевые "занавески" для купе поездов. Там заявили, что оплатят почти 7 млн грн не за обычные шторы, а за огнеупорные ролеты.

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