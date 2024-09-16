Многовекторная политика Турции: почему Эрдоган поддерживает Украину, оставаясь партнером России

11 сентября 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непреклонности поддержки его страной территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, отметив также, что возвращение Украине контроля над Крымом является требованием международного права. Таков был основной месседж, озвученный им в видеообращении к Четвертому саммиту лидеров Крымской платформы, который состоялся в Киеве.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Особый резонанс такое заявление Эрдогана приобретает на фоне того, что около месяца назад, в августе этого года, Турция подала заявку на вступление в БРИКС – межгосударственное объединение, учредителями которого были Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южно-Африканская Республика.

Стоит отметить, что БРИКС со вступлением туда Ирана постепенно превращается в альянс, который должен посредством других влиятельных участников "отбеливать" репутацию таких опасных для международного общества стран, как Россия и тот же Иран. Но позиционирование БРИКС как альянса стран "Глобального Юга" и альтернатива коллективному Западу, а также его огромные экономические и ресурсные возможности продолжают привлекать новых участников.

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Так, в январе 2024 года в БРИКС, кроме Ирана, вступили Египет, ОАЭ и Эфиопия. Азербайджан, Малайзия и Турция подали заявки, также такую возможность рассматривают Алжир, Бахрейн и Саудовская Аравия. Только Аргентина с избранием на должность Хавьера Милея отказалась от этого шага в декабре 2023 года.

Эрдоган защищает интересы только самой Турции

Следовательно, стоит проанализировать, каким образом турецкий президент во внешней политике умудряется предпринимать шаги и провозглашать часто противоречащие друг другу заявления. Главное, что должны понимать критики Эрдогана с обеих сторон, и особенно из Украины – у Турции при его президентстве не может быть пророссийских или проукраинских интересов, страна достаточно сильна и независима, чтобы быть проводником чужих интересов. Турция (и политика президента Эрдогана это ярко подчеркивает) имеет исключительно протурецкие интересы, что может быть наглядным примером ведения внешней политики для любой страны. Поэтому многовекторность международных отношений в исполнении Эрдогана имеет ряд фундаментальных причин, которые мы рассмотрим ниже.

Непризнание аннексии Крыма как принцип политики пантюркизма

Одной из основных фундаментальных основ, на которой базируется не только внешняя, но и внутренняя политика Турции, является идеология "тюркского мира" или пантюркизм, что выступает за политическую и культурную консолидацию тюркских народов мира. Собственно, в рамках этого принципа Турция безоговорочно поддерживает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни, вопрос которых значительно актуализировался с аннексией Крыма Россией, после которой оккупационные власти начали жесткие преследования крымскотатарского народа. Кстати, такую же политику поддержки Анкара проводит и в отношении уйгуров, которых, в свою очередь, уже долгое время преследует китайский властный режим.

Следующей и не менее фундаментальной причиной поддержки территориальной целостности Украины является наличие у Турции собственных территориальных конфликтов, сепаратистских движений и других подобных проблем. Именно поэтому официальная Анкара будет выступать за легитимную территориальную целостность других стран, таких же позиций по отношению к Украине на словах придерживаются и Китай, и Сербия, и даже Иран, имея собственные нерешенные территориальные проблемы. Поэтому непризнание Крыма российским отнюдь не мешает Китаю быть фактически стратегическим партнером России, а Ирану вообще активно поставлять вооружение для продолжения российской агрессии.

Украинский Крым как фундаментальная основа безопасности в Черном море

Третьим важным фактором многовекторности внешней политики Турции является ее географическое положение, определяющее геополитику этой страны. Будучи ведущей страной Черноморского региона и контролируя проливы между двумя морями (Черным и Средиземным), Турция стремится к сохранению адекватного баланса и безопасности в регионе. Следовательно, российская аннексия Крыма создает дисбаланс и несет угрозу для Турции, которая должна обеспечивать безопасную морскую логистику в Черном море, что почти невозможно в условиях развязанной Россией войны. Именно поэтому Крым под контролем Украины полностью отвечает турецкому видению безопасности в Черном море. Однако это видение также предполагает и партнерские отношения с самой Россией. Именно поэтому у Анкары есть много общих энергетических, нефтегазовых и логистических проектов с Москвой, где страна преследует исключительно собственные экономические интересы.

Кроме того, как в XX, так и в XXI веках основой успешного существования Турции была умелая балансировка между Западом и Востоком. Следовательно, поддержка территориальной целостности Украины является частью общих принципов политики Запада, ведь Турция является важным членом НАТО как фундамента европейской и западной безопасности. При этом поиск новых инвестиций и экономического сотрудничества Анкара без угрызений совести может проводить как в рамках БРИКС, так и в рамках весьма неплохих отношений с Россией.

Итак, можно подытожить, что многовекторность внешней политики правительства Эрдогана имеет фундаментальные интересы, отступать от которых официальная Анкара не будет. Именно в рамках этих интересов Турции выгодна целостная и независимая Украина, которая может ограничить российское влияние на Черном море.

С другой стороны, Турции необходима экономически мощная Россия, с которой у нее есть ряд общих стратегических экономических проектов, а сама Турция обеспечивает "логистические двери" для российского импорта-экспорта в регионе. Именно поэтому страна вряд ли когда-нибудь будет безоговорочно поддерживать только одну сторону в контексте войны между Россией и Украиной.