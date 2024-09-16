Бывшие зеки и участники 'СВО' учат детей патриотизму и любви к родине: как готовят будущую армию России

В России, как и обещал диктатор Владимир Путин, так называемые "герои СВО" теперь в почете. Они участвуют в управлении страной, воспитывают детей в школах, проводят военно-патриотические игры. Все закрывают глаза на то, что в прошлом эти люди имеют преступления и криминальные статьи, главное, что они участвовали в войне против Украины.

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Бывший зек стал преподавателем

Российские школы начинают заполнять так званые "герои СВО". Теперь они не только встречаются со школьниками, но и сами становятся учителями. Так, на днях российские СМИ рассказали о том, что "герой СВО" 51-летний Андрей Шинягин стал выпускником программы по переобучению бывших участников "СВО" в учителей.

Программу проводит центр военно-патриотического воспитания "Вершина", участие в работе которого принимает фонд родственницы Путина и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой. Эта программа перековывает бывших военных в учителей "Основ безопасности и защиты родины".

Правда, в 2015 году Шинягин с сообщниками был задержан в Москве по заявлениям от семи женщин. Вместе они под видом сотрудников Службы внешней разведки заманивали жертв в квартиру, где подвергали их психическому и физическому насилию. Женщин били, раздевали, приковывали наручниками, подбрасывали им наркотики, все это снимали на видео. А потом шантажировали тем, что разошлют видео родственникам, правоохранителям. Таким образом бандиты вымогали деньги.

Все участники группировки были осуждены в 2017 году, Шинягин получил четыре года колонии. Однако в 2022 году преступник поехал в Украину как участник "СВО". Теперь бывший зек будет учить российских детей любви к родине.

Трижды судимый учит родину любить

Это не единственный случай, когда "герои СВО" оказываются в роли наставников российских детей.

Так, наставник военно-спортивного центра "Альфа", участник "СВО" Данил Шарган во время занятий избил 10-летнего мальчика из Новосибирска. Об этом рассказала мама ребенка Виктория. По ее словам, дети отправились в полевой поход. А из поездки мальчик вернулся с разбитой головой, синяками и кровоподтеками под глазами.

Мальчик рассказал, что во время похода Шарган постоянно бил его палкой по голове за невыполнение задания. Мама обратилась в прокуратуру, но данных о том, что бывший военный привлечен к ответственности, у них не оказалось.

Не один раз "герои" с криминальным прошлым приходили на встречи с детьми в школы для "патриотического воспитания". И среди них часто бывают наемники "Вагнера", бывшие заключенные, осужденные за убийства, изнасилования, грабежи.

Так, в Ульяновске на урок "Герои нашего времени" к детям в школу-интернат №88 пришел участник "СВО" Алаберды Каражаев. В прошлом этот человек отбывал срок за убийство. В 2016 году он лишил жизни 55-летнего мужчину, своего родственника, нанеся ему 47 ударов кочергой и сковородкой.

За это преступник получил 9 лет лишения свободы, но отправился на войну в Украину. Поэтому был помилован Путиным и теперь "гастролирует" по школам и рассказывает детям, кто такие герои и какими качествами они должны обладать.

В Сургуте участник "СВО" Роман Татаркин пришел в школу, чтобы рассказать детям о "патриотизме". Он сам выпускник этой школы, правда, после ее окончания трижды сидел в тюрьме – за кражи и вождение автомобиля в пьяном виде.

В Подмосковье к детям на урок пришел боец "Вагнера" Александр Глазов. Его судили за склонение детей к самоубийству – он был одним из администраторов "группы смерти" в соцсетях. Он получил шесть лет тюрьмы, но отправился добровольцем на "СВО". И теперь также "гастролирует" по школам и общается с детьми.

Однако, на такие мелочи, как тюремное прошлое, в России мало кто обращает внимание. Сейчас главная задача РФ – это "формирование будущего поколения военных, которых будут отправлять на поля сражений в чужие страны". Поэтому патриотизм, владение оружием, военная подготовка – главные задачи школьного образования.

"Зарница" дотянется до каждой школы

Недаром руководителем прокремлевского "Детского движения первых" стал опять же участник войны против Украины Артур Орлов. Под эгидой этого движения проходит всероссийская детская патриотическая игра "Зарница".

Орлов – кадровый военный, участвовал в войне в Сирии и в Украине. А еще – участник и победитель конкурса "Танковый биатлон", который придумал экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу.

С восторгом о "Зарнице" высказался первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, "Зарница" дотянется до каждой школы. "Зарница" – это большая система воспитания детей в военном духе и их обучение военным специальностям.

Кстати, мать Кириенко – выпускница Одесского экономического института, именно ее фамилию он носит. В свое время Кириенко принадлежал к команде реформаторов в российском правительстве 90-х, был соратником Бориса Немцова, Анатолия Чубайса, Ирины Хакамады, Егора Гайдара, при Ельцине даже возглавлял правительство. В 1998 году именно правительство Кириенко объявило первый дефолт в России. Но с приходом Путина к власти Кириенко служит ему "верой и правдой".