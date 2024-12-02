Основную ответственность за ситуацию в Сирии несут Россия и Иран – МИД Украины

Страдания сирийцев – это результат правления преступного режима Башара Асада, который десятилетиями проводил безжалостную политику подавления собственного народа и превратил Сирию в полигон для других преступных режимов – российского и иранского, а также их прокси-сил, в частности группировки "Хезболла". Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии.

Видео дня

С соответствующим заявлением 2 декабря выступило Министерство иностранных дел Украины. Наши дипломаты отметили, что с тревогой следят за обострением боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

"Сирийское государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности", – указала пресс-служба.

Более 13 лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Сирийский народ в его богатом религиозном и этноконфессиональном разнообразии заслуживает достойной жизни в свободной, современной, демократической стране, где нет места политическим репрессиям и тирании, терроризму, религиозному экстремизму и фундаментализму, где господствуют верховенство права и уважение прав человека", – подчеркнули в МИД.

Украинцы как никто другой знают, что режимы России и Ирана несут только смерть, страдания и разрушения.

"Сейчас не проходит и ночи, чтобы украинцы не находились под угрозой из-за налетов иранских "Шахедов", которые Россия использует, чтобы сделать невыносимой жизнь гражданских людей", – напомнили дипломаты.

Москва и Тегеран сейчас прилагают усилия, чтобы не потерять контроль над марионеточным сирийским режимом. Украина убеждена, что "в это сверхсложное для сирийского народа время важно сохранить единство и целостность Сирии как государства и гарантировать сирийцам мир, стабильность и шанс на скорейшее прекращение длительного вооруженного противостояния".

Полный текст официального заявления:

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Башар Асад управляет Сирией уже 24 года (с 17 июля 2000-го) методами устрашения и террора. Детальнее о диктаторе, который воспитывался на европейских ценностях, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!