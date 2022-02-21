У семьи президента Казахстана нашли офшоры, квартиры в Женеве и Москве – расследование

У родственников нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обнаружили офшорные счета, а также дорогую недвижимость в России и Швейцарии. Стоимость этих активов семьи политика составляет почти 8 миллионов долларов.

Журналисты смогли выяснить, что Токаев пользовался услугами швейцарского банка Credit Suisse, клиенты которого обвиняются в различных преступлениях. Об этом говорится в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и ряда других СМИ из разных стран.

Согласно информации OCCRP, банк Credit Suisse на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле. Они могли открывать или поддерживать счета, даже когда у Credit Suisse, предположительно, имелись основания усомниться в происхождении их денег.

Видео дня

Среди клиентов удалось обнаружить и родственников президента Казахстана. Так, еще в 1998 году в финучреждении был открыт счет для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве. При этом точная сумма на счету не сообщается, однако максимальное значение было зафиксировано в 2005 году – 1,5 млн швейцарских франков.

Примечательно, что в 2012 году счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, но после этого семья политика зарегистрировала офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии.

Также OCCRP удалось выяснить, что на имя сына Токаева были приобретены три квартиры в Женеве и окрестностях. Кроме того, Тимур Токаев и его мать владели несколькими дорогими квартирами в Москве. В расследовании говорится, что общая стоимость жилой недвижимости в Москве и Женеве составляет минимум 7,7 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что близкие родственники президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вероятно, владеют элитной недвижимостью в Европе и США. Журналисты выяснили, что его единственному сыну Тимуру принадлежит несколько квартир в Швейцарии, а жене племянника – квартира в Майами.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млн долларов) личного состояния.