У дочери Назарбаева нашли особняк в Лондоне, недвижимость в Дубае и самолет за $25 млн – СМИ

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млд долларов) личного состояния.

Как сообщает The Sundays Telegraph, дом в Хайгейте на севере столицы Британии стоимостью 8,75 миллионов фунтов стерлингов (12 млн долл) она приобрела с целью получения британского вида на жительство. А самолет Challenger Bombardier за 18 миллионов фунтов стерлингов (25 млн долл) был куплен, когда Назарбаева поручила двум финансовым консультантам перевести деньги в офшорные трасты и компании из Лихтенштейна на Британские Виргинские острова. В рамках это перевода в 2006 году также была приобретена недвижимость в Дубае стоимостью 14 млн долларов.

Видео дня

Обо всех этих операциях стало известно, когда Назарбаева рассорилась с финансовыми консультантами, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью обмана, нарушении фидуциарных обязанностей и необоснованном обогащении. Женщина подала на них в суд в Лондоне на 165 миллионов фунтов стерлингов до того, как дело было урегулировано конфиденциальным соглашением.

Алия – младшая дочь 81-летнего Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана на протяжении 28 лет до 2019 года. Согласно общему мнению, его семья сохранила власть, несмотря на то, что политик ушел в отставку три года назад.

Новая информация открылась на фоне гибели десятков людей, разграбления и поджогов общественных зданий по всему Казахстану. Ходили слухи, что Назарбаева планировала поехать в Дубай со своим отцом, когда он пытался бежать от гражданских беспорядков в стране, и что она может использовать недвижимость в Лондоне в качестве безопасной базы.

Дочь экс-президента Казахстана наиболее известна тем, что занимается моделированием дизайнерских украшений, продвижением своего бренда одежды и владением салоном красоты в Алматы. Кроме того, семья давно имеет финансовые связи с Великобританией.

Как сообщал OBOZREVATEL: