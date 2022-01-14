Семья президента Казахстана Токаева владеет элитной недвижимостью в Швейцарии и США – расследование

Близкие родственники президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, вероятно, владеют элитной недвижимостью в Европе и США. Журналисты выяснили, что его единственному сыну Тимуру принадлежит несколько квартир в Швейцарии, а жене племянника – квартира в Майами.

Об этом говорится в расследовании проекта "Важные истории". Как утверждается, квартиру на улице Жильбер-Тролье в Женеве Токаев-младший приобрел в 2006 году. Ее стоимость оценили в миллион швейцарских франков (более 30 миллионов гривен).

Кроме того, как пишут журналисты, у него якобы есть еще одна квартира в городе Версуа. Она расположена недалеко от Женевского озера. Ее собственником Тимур Токаев стал в 2010 году.

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В 2019 году он изменил фамилию на Кемел. "В реестрах у Тимура Токаева и Тимура Кемела одно и то же отчество и дата рождения", – говорится в статье. В этом же году его отец стал исполнять обязанности президента.

Из данных реестра недвижимости расследователи также узнали, что полной тезке супруги племянника Токаева Ботагоз Карбузовой принадлежала квартира в Майами, на побережье в Санни-Айлс-Бич. Речь идет про недвижимость в 136 квадратных метров. Ее стоимость, как говорится в статье, может составлять более миллиона долларов.

Кроме того, как говорится в материале, Дана Медеуова, племянница президента Казахстана, владеет тремя строительными компаниями в Болгарии. Речь идет про SD Property Investments, Dami International и Dami Investment. С личного счета Медеуова перевела одной из этих фирм почти 700 тысяч евро. На эти средства якобы был куплен земельный участок в Софии.

У племянницы Токаева, как утверждается, также есть бизнес в Чехии – компании Abi Construction Capital и BG Invest Capital. Фирмами она владеют совместно с братом.

Также у семьи Токаева есть много недвижимость в России. Тимуру Токаеву принадлежала квартира в Москве в ЖК "Фьюжн парк". У бывшей жены политика Надежды раньше числилось также несколько квартир в Москве, и как минимум пять больших загородных домов в Подмосковье,

"Информацию о другой недвижимости скрывает Росреестр. Но, по архивным данным, в Подмосковье у Токаевых было еще как минимум два дома на земельных участках по 2000 квадратных метров", – сказано в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млрд долларов) личного состояния.