У Байдена считают, что режим Асада в Сирии может пасть уже через несколько дней – CNN

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена все больше верят в то, что режим Башара Асада в Сирии может пасть в течение нескольких дней. На возможность такого развития события указывает поразительная скорость продвижения повстанцев.

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Об этом пишет CNN. "Возникает консенсус, заключающийся в том, что это становится все более правдоподобным сценарием", – сказал высокопоставленный чиновник США.

Другой собеседник издания заявил, что "вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет любой подобие власти".

Единственное, что могло бы задержать завоевание повстанцев, это хорошо организованный переворот и реорганизация. "Но люди Асада хорошо справились с подавлением любых потенциальных конкурентов", – отметил один из чиновников.

Источники CNN в администрации Байдена также предупредили, что официальной оценки будущей судьбы Асада пока нет и что мнения на этот счет расходятся.

Напомним: новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на события в Сирии и заявил, что Штаты не должны вмешиваться в конфликт. В то же время он отметил, что сирийские оппозиционные силы добились значительных успехов и готовятся сделать "очень большой шаг к устранению Асада".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Повстанцы в Сирии заявили, что они пытаются окружить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. По данным СМИ, локальные бои уже идут в окрестностях сирийской столицы.

– Тем временем в администрации Асада продолжали заявлять, что он остается в Сирии, а именно в Дамаске. Было объявлено, что он обратится к нации, однако в назначенное время этого не произошло. Вместо этого государственный вещатель показал обращение премьера, министра обороны и представителя правительственных военных сил.

– СМИ же пишут, что диктатор Асад вместе с семьей сбежал из Сирии. По одной из версий, он мог спрятаться в Абу-Даби.

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