Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа: президент отреагировал

Социальная сеть Twitter приняла решение больше не разблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как сообщается в блоге соцсети, аккаунт навсегда заблокирован из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.

Решение принято "после тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами".

После блокировки Трамп опубликовал серию твитов в аккаунте @POTUS, но соцсеть их удалила.

"Нас не заставишь замолчать!.. Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", – написал Трамп.

По его мнению, Twitter не имеет отношения к свободе слова.

"Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", – добавил президент.

Напомним, ранее доступ к аккаунту Трампа закрыли Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Как писал OBOZREVATEL: