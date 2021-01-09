Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа: президент отреагировал
Социальная сеть Twitter приняла решение больше не разблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.
Как сообщается в блоге соцсети, аккаунт навсегда заблокирован из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.
Решение принято "после тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами".
После блокировки Трамп опубликовал серию твитов в аккаунте @POTUS, но соцсеть их удалила.
"Нас не заставишь замолчать!.. Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", – написал Трамп.
По его мнению, Twitter не имеет отношения к свободе слова.
"Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", – добавил президент.
Напомним, ранее доступ к аккаунту Трампа закрыли Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.
Как писал OBOZREVATEL:
6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.
Сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.
В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли пять человек.