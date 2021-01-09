Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа: президент відреагував

Соціальна мережа Twitter ухвалила рішення більше не розблоковувати акаунт президента США Дональда Трампа.

Як повідомляється в блозі соцмережі, акаунт назавжди заблоковано через ризик подальшого підбурювання до насильства.

Рішення ухвалено "після ретельної перевірки останніх твітів, відправлених з акаунта Дональда Трампа, і того, як вони сприймаються в Twitter і за його межами".

Після блокування Трамп опублікував серію твітів в акаунті @POTUS, але соцмережа їх видалила.

"Нас не змусиш замовкнути!.. Я передбачав, що таке станеться. Ми ведемо переговори з різними іншими сайтами, і скоро у нас буде велике оголошення. Ми також вивчаємо можливості побудувати свою власну платформу в найближчому майбутньому", – написав Трамп.

На його думку, Twitter не має відношення до свободи слова.

"Вони займаються тільки просуванням радикальної лівої платформи, де дозволяється вільно говорити одним з найбільш злісних людей у світі", – додав президент.

Нагадаємо, раніше доступ до акаунта Трампа закрили Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch.

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