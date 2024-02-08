Туск – к республиканцам, которые срывают голосование за помощь Украине: Рейган переворачивается в гробу

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к сенаторам-республиканцам Конгресса США, которые срывают голосование за военную помощь Украине. Он напомнил политикам о целях и стремлениях 40-го президента страны Рональда Рейгана и пристыдил американских законодателей.

Свое возмущение польский министр выразил в соцсети Х (exTwitter). Он отметил, что "Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверняка сегодня переворачивается в гробу".

"Позор вам!" – эмоционально выразился Туск.

Напомним, 7 февраля республиканцы в Сенате заблокировали крупное двухпартийное соглашение о границе, которое являлось частью большего пакета чрезвычайной иностранной помощи для Украины и Израиля на сумму 118 миллиардов долларов.

Президент США Джо Байден рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп звонил и "угрожал" сенаторам от Республиканской партии, чтобы они не голосовали за законопроект об американской границе, предусматривающий оказание помощи Украине и Израилю. В конце концов, республиканцы заблокировали двухпартийное соглашение.

"Никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме что-то вроде того, что происходит сейчас", – прокомментировал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Конгрессе США сообщили о "плане Б" в вопросе голосования за помощь Украине. Лидер демократов Чак Шумер заявил своим однопартийцам, что намерен разделить вопросы границы и помощи Украине для проведения отдельных голосований.

– Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что затягивание Конгрессом оказания помощи Украине играет на руку России. Воины Сил обороны Украины постепенно исчерпывают запас боеприпасов и ракет для ПВО, а российские оккупанты пользуются этим, чтобы с большей силой атаковать как позиции ВСУ на передовой, так и мирные города.

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