В Конгрессе США готовят 'план Б': хотят разделить границу и помощь Украине

После того как большинство республиканцев в Сенате США не поддержали законопроект, включающий реформы на границе и помощь Украине и Израилю, появилась инициатива разделить эти вопросы для проведения отдельных голосований. Лидер демократов Чак Шумер сообщил своим однопартийцам, что планирует поступить именно так и вынести документ с внешней помощью США на голосование.

Чак Шумер назвал свою инициативу "планом Б" на случай, если пакет заблокирован. Об этом сообщило американское влиятельное издание The Hill.

"Шумер все еще планирует провести процедурное голосование по пакету финансирования Украины и Израиля вместе с реформами безопасности границы. Таким образом он может дать шанс коллегам-демократам, для которых миграционный вопрос уязвим, проголосовать за это, чтобы заявлять затем во время избирательной кампании, что они пытались разрешить кризис на границе", – отметило издание.

Однако ожидается, что республиканцы заблокируют этот пакет, и тогда Шумер, по его словам, перейдет к плану "Б".

"Шумер сказал демократам, что планирует вынести на голосование согласованный дополнительный документ без пункта о безопасности границы после ожидаемого провального голосования", – отметил один из работников Сената.

В то же время, спикер нижней палаты американского Конгресса, республиканец Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената законопроекта, в котором могут быть отделены вопросы реформы на границе США и помощи Украине, Израилю и другим странам.

"Посмотрим, что будет делать Сенат. Пусть процесс продвигается, мы разберемся, когда это будет отправлено в Палату представителей. Я четко подчеркнул, что мы должны решать эти вопросы по существу", – сказал Майк Джонсон во время встречи с журналистами в Конгрессе.

В то же время он подчеркнул необходимость поддержать помощь Израилю. О помощи Украине Майк Джонсон умолчал.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 7 февраля, республиканцы в Сенате заблокировали крупное двухпартийное соглашение о границе, которое являлось частью большего пакета чрезвычайной иностранной помощи для Украины и Израиля на сумму 118 миллиардов долларов. Теперь, видимо, законодатели пойдут по альтернативному пути, предложенному лидером большинства в Сенате Чаком Шумером.

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