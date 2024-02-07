Сенат США провалил голосование за законопроект о новом пакете помощи для Украины: что дальше

Республиканцы в Сенате в среду, 7 февраля, заблокировали крупное двухпартийное соглашение о границе, которое было частью более крупного пакета чрезвычайной иностранной помощи для Украины и Израиля на сумму 118 миллиардов долларов. Теперь, видимо, законодатели пойдут альтернативным путем, предложенным лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, демократом от штата Нью-Йорк.

Он заключается в проведении в среду голосования по пакету помощи Израилю и Украине, лишенному положений о безопасности границ. Об этом сообщают американские издания NBC и CNN.

Предложение о переходе к пакету было отклонено, поскольку 50 законодателей проголосовало против и 49 – за, при 60 необходимых.

Результат голосования ставит под угрозу помощь Украине и Израилю, двум ключевым союзникам США, в критический момент. После голосования законодатели столкнутся с растущим давлением, требующим предоставления иностранной помощи самостоятельно, без каких-либо положений о границах.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер планирует провести процедурное голосование по пакету чрезвычайной помощи Израилю, Украине и Тайваню — и отказаться от пограничного соглашения. В этом законопроекте, в частности, предполагается выделение Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл и другие ведущие республиканцы поддержали этот шаг, поэтому вполне возможно, что Шумер сможет получить 60 голосов, необходимых для принятия пакета помощи. Но спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против объединения всех этих мер, поэтому такой шаг приведет к столкновению с Палатой представителей.

Белый дом поддерживает этот план. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил в среду, что законопроект об иностранной помощи "защитит интересы национальной безопасности Америки, остановив наступление Путина в Украине, прежде чем он перейдет к другим странам", а также поможет Израилю защитить себя и предоставить "гуманитарную помощь невинным палестинским гражданам".

Но неясно, будет ли законопроект принят Сенатом. И если это произойдет, разрешит ли голосование за него в Палате представителей спикер Майк Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA , в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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