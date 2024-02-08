"Трамп звонит и угрожает": Байден прокомментировал проваленное голосование за законопроект о помощи Украине

Экс-президент США Дональд Трамп звонил и "угрожал" сенаторам от Республиканской партии, чтобы они не голосовали за законопроект об американской границе, предусматривающий выделение помощи Украине и Израилю. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.

В итоге республиканцы заблокировали двухпартийное соглашение. Президент США, демократ Джо Байден резко раскритиковал представителей оппозиционной политсилы за это, передает CNN.

"Никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме нечто подобное тому, что происходит сейчас", – заявил Байден.

Он обвинил миллиардера и экс-президента Америки в том, что тот звонил и "угрожал возмездием" законодателям, если они поддержат законопроект. Республиканцы не поддержали соглашение, потому что им "звонит и угрожает Дональд Трамп", сказал Байден.

Напомним: 7 февраля 2024 года в Сенате США не проголосовали за двухпартийное соглашение о границе, которое было частью более крупного пакета чрезвычайной иностранной помощи для Украины и Израиля. 50 американских законодателей проголосовало против и 49 – за, при 60 необходимых.

Ожидается, что Сенат проведет процедурное голосование, чтобы начать процесс обсуждения пакета иностранной помощи без положений о безопасности границ. Этот документ позволил бы выделить деньги Украине, Израилю и Тайваню.

Посол нашего государства в США Оксана Маркарова заявила, что это голосование состоится 8 февраля.

Как писал OBOZ.UA, немецкие политики выразили обеспокоенность тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Киеву новой военной помощи. Они считают это первым тревожным сигналом для будущего свободной и независимой Украины, а также безопасности всей Европы.

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