Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией о ратификации вступления в НАТО

Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией относительно их вступления в Североатлантический альянс. Официальная Анкара согласилась вести переговоры о выдвинутых условиях и признала, что скандинавские страны добились определенного прогресса.

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Представители Турции, Швеции и Финляндии встретились в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 марта. Об этом идет речь на официальном сайте блока.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны обсудили, какие шаги уже были предприняты в рамках трехстороннего Меморандума о борьбе с терроризмом. Документ был принят на саммите НАТО в 2022 году.

"Как согласовано в Меморандуме, между ними нет ограничений на экспорт вооружений; они значительно усилили сотрудничество в борьбе с терроризмом; и Швеция сейчас находится в процессе ужесточения антитеррористического законодательства, в частности против Рабочей партии Курдистана. Все участники приветствовали достигнутый прогресс", – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил "беспрецедентные шаги", которые были предприняты Финляндией и Швецией в ответ на беспокойство Турции. Он выразил убеждение, что уже пора для всех стран-членов завершить процесс ратификации протоколов и поприветствовать Швецию и Финляндию как полноправных членов к следующему саммиту НАТО в Вильнюсе.

Представители трех государств согласились продолжить сотрудничество и встретиться снова перед Вильнюсским саммитом.

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования, касающиеся борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

После этого 12 января в Стокгольме курды повесили "пугало Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

После таких событий Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вскоре могут стать членами НАТО. Страны выполнили все условия Турции. По его словам, оба государства должны быть приняты в НАТО до осени текущего года.

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