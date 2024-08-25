'Церкви нельзя трогать': Папа Франциск выразил обеспокоенность из-за закона о запрете УПЦ МП

Папа Римский Франциск в последней речи призвал Украину "не запрещать прямо или косвенно ни одну христианскую церковь". Так понтифик прокомментировал новый закон, запрещающий деятельность в Украине Русской православной церкви и аффилированных с ней религиозных организаций.

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Как отмечает Vatican news, Франциск "выразил обеспокоенность решением Киева запретить связанную с Московским патриархатом православную церковь". По словам Папы Римского, зло не может быть связано с молитвами в какой-либо церкви.

"Вспоминая недавно принятый в Украине закон, я чувствую опасения относительно свободы молящихся, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех. Никто не делает зла тем, что молится. Если кто-то делает зло против своего народа, он виноват в этом. Но нельзя считать злом то, что кто-то молился. Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, позволят молиться в той церкви, которую они считают своей", – заметил понтифик.

"Пожалуйста, пусть ни одна христианская церковь не будет отменена прямо или косвенно. Церкви не следует трогать", – обратился Франциск к Украине.

Понтифик заявил, что он "продолжает с болью следить за боевыми действиями в Украине и в Российской Федерации". Однако он снова никак не осудил действия агрессоров и даже не определил их.

Как сообщал OBOZ.UA, Франциск только в январе 2024 года впервые публично обвинил Россию в агрессии против Украины. Однако после этого Папа Римский успел сделать много неоднозначных заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он призвал Украину "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.

Мировая общественность не восприняла призывы понтифика к поднятию белого флага. После этого в Ватикане сказали, что Папу неправильно поняли.

По оценке Вселенского Патриарха Варфоломея, Константинопольская православная церковь и Ватикан имеют общую позицию касаемо осуждения российской агрессии против Украины.