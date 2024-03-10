Имел в виду не капитуляцию Киева: в Ватикане объяснили призыв Папы Римского поднять 'белый флаг'

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска о "мужестве поднять белый флаг". Он, утверждают там, имел в виду не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

Образ "белого флага" использовал в своем вопросе проводивший интервью журналист и Понтифик в своем ответе вложил в него иной смысл. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

На фоне скандала, разразившегося после растиражированного заявления Папы Римского в интервью швейцарскому телеканалу о "мужестве белого флага", в пресс-службе Ватикана выступили с разъяснением сказанного Понтификом. Бруни заявил, что образ "белого флага" употребил в своем вопросе интервьюер, а Папа Римский прибег к нему, вкладывая совершенно другой смысл.

"Папа употребил термин "белый флаг", предложенный интервьюером, на обозначение прекращения боевых действий, перемирие, достигнутое мужеством переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", – подчеркнул Бруни.

Журналист Radio Télévision Suisse (RTS) Лоренцо Буччели свой вопрос, утверждают в Ватикане, сформулировал так: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, поднять белый флаг. Но другие говорят, что это легитимирует сильнейших. Что вы думаете?".

"Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил. Слово "переговоры" – это смелое слово .Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже", – ответил собеседнику Папа Римский.

В Ватикане заверили, что этими словами Франциск намеревался призвать к прекращению огня и началу переговоров.

При этом, подчеркнул Бруни, Папа Римский просто повторил то, о чем неоднократно говорил в течение двух лет полномасштабной агрессии РФ против Украины: в очередной раз подчеркнул важность диалога против "безумия" войны и первоочередной заботы о судьбе мирного населения.

Бруни также добавил, что Папа Римский всегда описывает Украину как "мученическую", что он постоянно подтверждает свою "глубокую приверженность" украинскому народу и призывает все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира".

"Надежда Папы есть и остается той, о которой он всегда говорил в эти годы, и недавно повторил по случаю второй годовщины конфликта: "Я возобновляю свою глубокую приверженность замученным украинцам и молюсь о всех, особенно о многих невинных жертвах, я умоляю, чтобы нашлось немного человечности, которая позволила бы создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и длительного мира", – отметил глава пресс-службы Ватикана.

Напомним, накануне, 9 марта, разразился скандал из-за записанного еще в феврале интервью Папы Римского, в котором тот призвал к переговорам в войне России против Украины. По словам Понтифика, одна из сторон должна проявить "мужество поднять белый флаг".

Это заявление, учитывая использование образа "белого флага", который поднимают, когда решают сдаться, многие восприняли, как призыв Папы Римского к Украине капитулировать.