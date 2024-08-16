Рим и Константинополь едины в осуждении войны в Украине, – Патриарх Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей подчеркнул, что Константинопольская православная церковь и Ватикан имеют общую позицию по осуждению российской агрессии против Украины. Он выразил свою поддержку Папе Франциску, несмотря на критику, что его позиция вроде бы недостаточно решительна.

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Об этом он рассказал в интервью изданию The Pillar. Патриарх Варфоломей отметил, что высоко оценивает усилия Папы Франциска в помощи Украине, в частности, его участие в возвращении похищенных детей и поддержку мирных инициатив.

Он также отметил, что Папа Франциск резко высказался против московского патриарха Кирилла, назвав его "алтарником президента Путина".

"И мы, как и Святейший Отец Франциск, единодушны в осуждении войны в Украине", – заявил Вселенский Патриарх.

Обсуждая свои отношения с тремя последними римскими понтификами, Патриарх Варфоломей назвал их "ценными друзьями и союзниками в деле христианского единства". Он похвалил Иоанна Павла II за его харизму, Венедикта XVI за его богословское мышление, а Франциска – за его смирение и заботу о бедных.

Патриарх Варфоломей также выразил надежду на преодоление начавшегося в 1054 году раскола между Восточной и Западной церквами. Он отметил важность продолжения диалога, который начался в 1960-х годах, и надеется, что этот процесс принесет значительные результаты.

"Надеемся, что этот диалог принесет много плодов и станет конкретным шагом вперед к осуществлению полного единства двух Церквей, когда Бог позволит, чтобы исполнилось желание самого Христа, чтобы мы были "одно" (Ин. 17, 11)", – резюмировал Варфоломей.

Напомним, предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен военнослужащими между Украиной и Россией. По его словам, необходимо обменять пленных по принципу "всех на всех".