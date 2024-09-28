После ликвидации главаря 'Хезболлы' духовного лидера Ирана перевезли 'в безопасное место'

После ликвидации главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насралла в Иране обеспокоились судьбой своего духовного лидера Али Хаменеи.

Видео дня

Его перевезли в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности. Об это агентству Reuters сообщили два региональных чиновника, проинформированных Тегераном.

По предварительным данным, Иран находится в постоянном контакте с ливанскими террористами и другими региональными доверенными группами, чтобы определить следующий шаг после ликвидации главаря "Хезболлы".

Также в Иране заявили, что духовный лидер страны Али Хаменеи призывал мусульман противостоять Израилю. По его словам, мусульмане должны "поддержать народ Ливана и "Хезболлу" всеми имеющимися у них средствами и помочь им в противостоянии "злобному режиму Израиля".

"Судьба этого региона будет определена силами сопротивления, с "Хезболлой" на переднем крае", –сообщили государственные СМИ Ирана.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан выдал, что атака Израиля по штаб-квартиле "Хезболлы" в Бейруте является "признаком безысходности мирового сообщества в остановке государственного терроризма". Также он попросил исламские государства решительно осудить действия израильской армии.

Напомним, Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!