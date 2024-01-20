ЦАХАЛ нашел тоннель под зданием командира ХАМАС в Хан-Юнисе: там содержалось около 20 заложников. Фото

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ обнаружила тоннель в Хан-Юнисе на юге Сектора Газы, в котором ранее содержались израильские заложники террористов ХАМАС. Его обнаружили в доме одного из командиров боевиков.

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Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари на вечерней пресс-конференции, пишет издание The Times of Israel. По его словам, войска Израиля вступили в бой с террористами ХАМАСа внутри туннеля и ликвидировали их. Хагари отметил, что в туннеле были взрывные устройства и взрывные двери.

Также он отметил, что на глубине одного километра и примерно 20 метров под землей солдаты обнаружили большую комнату, где раньше удерживали заложников. Нескольких из них уже освободили. В тоннеле солдаты нашли рисунки, сделанные пятилетней Эмилией Алони, которую освободили еще в ноябре. Хагари также отметил, что на территории тоннеля было пять камер, каждая из которых имела матрас и туалет.

"По имеющейся у нас информации, в этом тоннеле в разное время удерживали 20 заложников в тяжелых условиях, без дневного света, малым количеством кислорода и ужасающей влажностью, из-за которой трудно дышать", – рассказал представитель ЦАХАЛа.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что за последние 15 лет ХАМАС сделал все, чтобы превратить Газу в крепость. Террористы построили сеть подземных тоннелей, ставших основной угрозой для израильских военных в Газе. И хотя в ЦАХАЛе еще до начала войны знали об их существовании, масштабы подземных фортификаций, построенных ХАМАСом, поразили израильских военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее ЦАХАЛ вывел с севера сектора Газа 36-ю дивизию на период переподготовки. Это означает, что вывод дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ относительно длительной войны против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". В вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор.

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