Нетаньяху на сотый день войны назвал условие, без которого операцию в Газе не закончат

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он осудил претензии Южной Африки, поданные на этой неделе в Международного уголовного суда в Гааге, о том, что Тель-Авив осуществляет геноцид против палестинцев в секторе Газы.

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Об этом политик сказал на пресс-конференции 13 января – накануне сотого дня, минувшего после нападения боевиков 7 октября 2023 года. Как передает The Times of Israel, на этом фоне ЦАХАЛ рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

"Обратите внимание на глубину абсурда и лицемерия – сторонники новых нацистов осмеливаются обвинять нас в геноциде. Мы восстановим безопасность как на юге, так и на севере. Никто нас не остановит – ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой", – сказал Нетаньяху о деле в МУС.

По его словам, обновление бюджета на 2024 год, которое должно быть проголосовано 14 января и которое подверглось резкой критике за многочисленные сокращения, "позволит продолжить войну".

"Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся ее", – заверил премьер.

На этой же пресс-конференции он заявил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор, протяженность которого составляет 14 километров, вдоль границы Газы и Египта. Нетаньяху назвал это "одной из возможностей для того, что он называет южным барьером".

"Мы с первого дня ясно дали понять, что любые решения, которые препятствуют ввозу помощи, по сути являются израильскими мерами и принимаются различными методами, включая строгость при проверке грузовиков, трату большого количества времени на это, запрет и препятствование ввозу медицинской помощи и препятствование въезду журналистов и официальных лиц", – пояснил премьер.

В ответ ппредставитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что Каир сохранит контроль над своими границами и полностью контролирует их, и эти вопросы "регулируются юридическими соглашениями и договорами о безопасности между вовлеченными странами".

"Поэтому любые разговоры по этому поводу, как правило, подлежат тщательному изучению и на них отвечают заявленными позициями", – сказал он.

Чиновник продолжил обвинять Израиль в ограниченном объеме гуманитарной помощи, поступающей в Газу. А в Тель-Авиве говорят, что что именно неэффективность действий представителей Египта и ООН на границе является причиной задержек в оказании помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль не намерен завоевать и оккупировать сектор Газа или же руководить им после победы над террористической группировкой ХАМАС. По его словам, на территории нынешнего анклава должно быть сформировано легитимное правительство.

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