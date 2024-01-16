Сеть тоннелей ХАМАС в Газе оказалась гораздо длиннее, чем считали в ЦАХАЛ – NYT

ХАМАС использовал время и ресурсы за последние 15 лет, чтобы превратить Газу в крепость. Террористы построили сеть подземных тоннелей, ставших основной угрозой для израильских военных в Газе. И хотя в ЦАХАЛе еще до начала войны знали об их существовании, масштабы подземных фортификаций, построенных ХАМАСом, поразили израильских военных.

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Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что ЦАХАЛ находит все новые подземные тоннели под Газой.

Один из таких был достаточно широк, чтобы высокопоставленный чиновник ХАМАС мог заехать внутрь своим автомобилем. Другой растянулся почти на три футбольных поля и был скрыт под больницей. Под зданием старшего командира ХАМАС израильские военные обнаружили винтовую лестницу, ведущую к тоннелю глубиной примерно в семь этажей.

Эти детали и новая информация о туннелях, обнародованных израильскими военными с задокументированными видео и фотографиями, подчеркивают, почему туннели являются основной угрозой для ЦАХАЛ в Газе.

Побывавшие в туннелях израильские чиновники и солдаты были удивлены масштабами, глубиной и качеством подземной сети фортификаций в секторе. Они говорят, что под Газой есть гораздо больше тоннелей, чем можно себе представить.

В декабре оценка подземной сети террористов составила около 400 км. Высокопоставленные представители обороны Израиля, предоставившие изданию информацию на условиях анонимности, сообщили, что в настоящее время оценивают сеть тоннелей между более чем 500 и более 700 км. Это чрезвычайные цифры для территории, которая в самом длинном своем участке составляет лишь немногим более 40 км. Два чиновника также оценили, что к тоннелям ведет около 5700 отдельных шахт.

И хотя эти цифры невозможно проверить независимо, и существуют разные оценки израильских официальных лиц по масштабам сети тоннелей, основанные на разных разведданных, но отрицать огромные усилия ХАМАС по милитаризации анклава трудно, равно как и промахи разведки израильской армии в недооценке масштабов подземных форт. важности для выживания ХАМАС

Террористы вложили значительные средства в тоннеле, поскольку у них нет ресурсов и численности войск для борьбы с израильскими военными в обычной войне.

"ХАМАС использовал время и ресурсы за последние 15 лет, чтобы превратить Газу в крепость", — сказал Аарон Гринстоун, бывший сотрудник ЦРУ, офицер, много работавший на Ближнем Востоке.

Для израильских военных тоннели являются подземным ужасом, а для ХАМАС – основой способности обороняться. Каждая стратегическая цель Израиля в Газе теперь связана с уничтожением тоннелей.

"Если вы хотите уничтожить руководство и арсенал ХАМАСа, вы должны уничтожить тоннели. Это связано со всеми частями военных миссий", – подчеркнул Дафне Ричемонд-Барак, военный эксперт из университета Райхмана в Израиле.

Однако уничтожить туннели – не простая задача. Многие построены под гражданской инфраструктурой и такими уязвимыми местами, как школы и больницы.

Израильские военные говорят, что обнаружили два типа тоннелей: одни использовали командиры, а другие использовали оперативники. Командирские тоннели более удобные, обложенные керамической плиткой, и более глубокие, что позволяет дольше оставаться под землей. Другие туннели более спартанские и часто более мелкие. Но в ЦАХАЛ говорят, что поняли одну из операционных моделей постройки таких укрытий – так называемый треугольник. Однако, даже зная это, уничтожать туннели очень тяжело.

К примеру, израильские солдаты обнаружили карту тоннелей в Бейт Хануне, городе на севере Газы, и использовали ее, чтобы найти и уничтожить подземные укрытия террористов. Но даже с учетом этих разведывательных данных бои вокруг тоннелей были изнурительными.

Каждый раз, когда израильские военные находят школу, больницу или мечеть, солдаты знают, что они могут рассчитывать найти под ними систему подземных тоннелей. Чтобы уничтожить, их нужно нанести на карту, проверить наличие заложников и не просто повредить, а сделать разрушения непоправимыми.

К слову, недавние попытки разрушить туннели, залив их морской водой, провалились.

Один из собеседников подсчитал, что для уничтожения системы тоннелей могут понадобиться годы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили на территории сектора Газа один из самых больших тоннелей террористической группировки ХАМАС. В некоторых местах его глубина составляет около 50 метров, а ширина достаточно широка для проезда транспортных средств.

Также действующие на юге Газы военные Армии Израиля нашли тоннель, который использовался террористами ХАМАС для содержания заложников.

А на территории лагеря ХАМАС Джабалия на севере сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили очередную крупную сеть тоннелей. В шахтах тоннелей были обнаружены тела пяти израильтян-заложников.

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