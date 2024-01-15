Израиль вывел из сектора Газа одну из четырех дивизий: что это значит

Армия обороны Израиля вывела с севера сектора Газа 36 дивизию на период переподготовки. Это означает, что вывод дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ относительно длительной войны против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israe l. Издание отмечает, что Армия обороны Израиля оставила в секторе три других дивизии, воюющих с ХАМАС.

Подразделения выведенной дивизии получат короткий перерыв, затем вернутся на обучение, после чего ЦАХАЛ решит, передислоцировать ли их и куда согласно последним оценкам обстановки.

В последние два месяца 36-я дивизия действовала на севере Газы, расформировывая батальоны ХАМАС.

Теперь в северной части сектора остается 162-й дивизион, который проводит операции по зачистке, уничтожая инфраструктуру ХАМАС и ликвидируя или захватывая его оставшихся боевиков.

В центральной части сектора действует 99-я дивизия, а 98-я дивизия борется с ХАМАСом в районе Хан-Юнис на юге Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газа и Египта.

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