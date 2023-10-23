ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам ХАМАС в Газе и постам Хезболлы в Ливане. Ключевые факты

Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ продолжает уничтожать позиции боевиков "Хезболла" на северной границе – в приграничных районах Ливана.

Израильским властям стало известно, что террористы ХАМАС могут готовиться к применению химического оружия против мирного населения. OBOZ.UA собрал ключевые факты о палестино-израильском конфликте на утро 23 октября.

Израильская военная авиация нанесла авиаудары по больницам Аль-Шифа и Аль-Кудс в городе Газа. Информации о жертвах или целях ударов нет, однако известно, что обстрел начался после того, как ЦАХАЛ объявил о бомбардировке десятков связанных с ХАМАС объектов в секторе Газа.

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Также Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов "Хезболлы" на юге Ливана, включая военный комплекс и наблюдательный пункт. В ЦАХАЛ отметили, что военные самолеты атаковали террористическую ячейку вдоль границы и уничтожили вооружение боевиков.

По данным израильских военных, террористы "Хезболла" готовили запуск ракет вблизи приграничного города Шломи. В ЦАХАЛ уточнили, что одна ячейка находилась рядом с районом Маттата и планировала запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля, в то время как другой пункт террористов, расположенный в Хар-Дове, также планировал запустить ракеты.

Стоит отметить, что террористы ХАМАС столкнулись с израильскими войсками внутри сектора Газа. Этот инцидент стал одним из первых стычек между двумя сторонами внутри сектора. Террористы заявили, уничтожили два израильских военных грузовика и танк в засаде, вынудив израильские войска отступить без своей техники.

Армия обороны Израиля подтвердила перестрелку. В ЦАХАЛ отметили, что солдаты были обстреляны к западу от защитного ограждения сектора Газа, в районе Киссуфим. В ответ на действия боевиков танк ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, которая стреляла по солдатам. Стоит отметить, что это не первый раз, когда ЦАХАЛ заявляет, что действовал на территории Газы после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

По информации президента Израиля Исаака Герцога, на теле террориста ХАМАС, участвовавшего в терактах 7 октября, обнаружили инструкцию по изготовлению химического оружия для применения против гражданских целей.

В заявлении главы государства говорится, что USB-накопитель содержит страницы из руководства "Аль-Каиды" 2003 года, включающего схему устройства для распыления цианидных агентов. Офис президента предоставил две страницы документа, о котором идет речь. Файлы содержат набросок устройства, состоящего из предметов домашнего обихода в сочетании с химическими веществами.

В заявлении также говорится, что другое содержимое USB-накопителя включало руководство по похищению пленников и инструкции по использованию химических веществ для массовых убийств. Президент Израиля сказал, что документы указывают на идеологическую связь между ХАМАС и другими исламистскими террористическими группировками.

Напомним, глава министерства обороны Израиля Йоав Галант отметил, что предстоящая наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять от одного до трех месяцев. Ее основная цель – уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Израиля "нет ни намерения, ни желания" контролировать сектор Газа. По его словам, еврейская страна "не может вернуться к статус-кво".

Как сообщал OBOZ.UA, представители израильской и американской власти обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Такой орган могут создать при поддержке ООН.

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