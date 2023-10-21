США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства – Bloomberg

Представители израильской и американской власти обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Такой орган могут создать при поддержке ООН.

В то же время эта инициатива потребует поддержки со стороны арабских стран региона. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Вероятность создания в секторе Газа временного правительства зависит от дальнейших событий, в том числе, от успеха израильской наземной операции в Палестине. Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать сектор Газа, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после теракта 7 октября.

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В США обеспокоены тем, что может происходить на территории Газы после свержения террористической группировки ХАМАС. Американские чиновники считают, что Израиль недостаточно продумал сценарий после завершения наземной операции против террористов. Также в США считают, что нападение в Газе кроме изгнания ХАМАС может перерасти в более масштабный региональный конфликт.

В течение двух недель после нападения ХАМАС команда президента США Джо Байдена пыталась сбалансировать поддержку Израиля с опасениями по поводу гуманитарного кризиса в секторе Газа. По предварительным данным, США и их союзники стремились замедлить сроки наземной операции ЦАХАЛ, чтобы выиграть время для того, чтобы больше людей покинули сектор Газа.

Кроме того, американские чиновники пытались добиться проведения секретных переговоров при посредничестве Катара с целью освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

По словам бывшего старшего аналитика по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении Уильяма Ашера, создать временное правительство в секторе Газа будет невероятно сложно, а добиться согласия арабских правительств будет еще более сложной задачей.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его страна не намерена управлять территорией Газы после окончания военных операций. Он добавил, что Израиль стремится отделить себя от Газы и создать "новую реальность безопасности" в регионе.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, палестинский народ в секторе Газа заслуживает такого руководства, которое позволит ему жить в мире и безопасности. При этом он не стал углубляться в подробности насчет будущего правительства в секторе Газа.

"Как это именно будет выглядеть в будущем, я не могу сказать сегодня. Но это правильный вопрос, который следует задавать сейчас, когда это происходит. Мы должны думать в долгосрочной перспективе", – сказал советник Байдена.

Напомним, США и правительства нескольких стран Европы подталкивают Израиль воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Международное сообщество выдвинуло требования после освобождения двух заложников в Газе.

Ранее сообщалось, что в Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.

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