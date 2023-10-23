'Она будет последней': глава минобороны Израиля высказался о целях и сроках наземной операции в Газе

Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант отметил, что предстоящая наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять от одного до трех месяцев. Ее основная цель – уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Его слова процитировало издание The Times of Israel в воскресенье, 22 октября. По его словам, планируемая операция должна стать последней в секторе Газа.

"Это должна быть последняя (наземная. – Ред.) операция в Газе, поскольку после нее не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет", – заявил Галант в командном центре Военно-воздушных сил Израиля в Тель-Авиве

Галант отметил, что прежде, чем ХАМАС столкнется с бронетехникой и пехотой ЦАХАЛ, он будет иметь дело с бомбами ВВС государства.

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"У меня создалось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносно, точно и очень качественно – как это было доказано до сих пор", – добавил министр обороны, обращаясь к офицерам ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что Галант приказал военнослужащим Армии обороны Израиля "быть начеку" перед ожидаемой наземной операцией в секторе Газа против боевиков ХАМАС.

15 октября в The New York Times писали, что армия Израиля перенесла наземную операцию в секторе Газа, которую должна была начать 14 октября. Вторжение было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

В частности, как говорили источники журналистов среди израильских военных, пасмурная погода усложнила бы обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск пилотам и операторам беспилотников. Во время операции ЦАХАЛ будут использовать танки, саперов и спецназ, а защиту сухопутным войскам будут обеспечивать боевые самолеты, вертолеты, БПЛА и артиллерия, вести огонь с земли и моря.

ЦАХАЛ отмечает, что их цель – уничтожение группировки ХАМАС и ликвидация его лидеров, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Позже стало известно, что США и правительства нескольких стран Европы подталкивают Израиль воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Международное сообщество выдвинуло требования после освобождения двух заложников в Газе.

В США считают, что наземная операция ЦАХАЛ против ХАМАС сведет на нет усилия по обеспечению дополнительного освобождения заложников в ближайшем будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, корреспондент по вопросам безопасности издания BBC Фрэнк Гарднер назвал четыре фактора, почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию в секторе Газа. Первым он назвал фактор Джо Байдена, который просит Израиль о сдержанности. Второй фактор – иранский, третий – гуманитарный.